Юрий Шевчук обжалует решение суда по делу о дискредитации российской армии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Юрий Шевчук обжалует решение суда по делу о дискредитации российской армии

Юрий Шевчук обжалует решение суда по делу о дискредитации российской армии

Юрий Шевчук обжалует решение суда по делу о дискредитации российской армииЛидер группы ДДТ Шевчук обжалует решение суда по делу о дискредитации российской армии

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук намерен обжаловать решение суда по делу о дискредитации российской армии. Об этом сообщается в Telegram-канале RTVI.

Шевчук рассказал, что приговор обжалует его адвокат. Александр Передрук, представляющий сторону музыканта в суде, также подтвердил это заявление.

«Решение суда считаю незаконным, мы будем его обжаловать, как только получим копию постановления. Сегодня была озвучена только резолютивная часть. Обещали, что завтра его изготовят и отправят по почте, поэтому, полагаю, в течение недели документ получим. Дальше все будет рассматривать уже Верховный суд республики», — высказался он.

Ранее сообщалось о том, что Шевчука признали виновным в дискредитации российской армии. Суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей. Административный протокол на музыканта составили после концерта ДДТ, который прошел в Уфе 18 мая. Во время своего выступления фронтмен группы раскритиковал специальную военную спецоперацию на Украине, а также дал собственное определение понятию «родина». «Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — заявил музыкант со сцены.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Юрий Шевчук обжалует решение суда по делу о дискредитации российской армии
Юрий Шевчук обжалует решение суда по делу о дискредитации российской
Анна Щербакова покидает Россию и уезжает в Германию: причины
Анна Щербакова покидает Россию и уезжает в Германию: причины
В Совбезе России отреагировали на провокации Киева на атомных объектах
В Совбезе России отреагировали на провокации Киева на атомных объектах
4K при 60 FPS обещают в Pac-Man World Remake на Xbox Series S и Xbox One X
4K при 60 FPS обещают в Pac-Man World Remake на Xbox Series S и Xbox
Ориентация Дани Милохина заинтересовала Шахназарова
Ориентация Дани Милохина заинтересовала Шахназарова
Ксения Бородина набросилась на фанатку
Ксения Бородина набросилась на фанатку
Кончаловский сделал невероятное признание в день рождения Юлии Высоцкой
Кончаловский сделал невероятное признание в день рождения Юлии
Иосиф Пригожин рассказал о рождении внука
Иосиф Пригожин рассказал о рождении внука
Софии Ротару позавидовал украинский продюсер
Софии Ротару позавидовал украинский продюсер
"Оскорбляет и дискредитирует": модель потребовала от Wildberries 10 миллионов из-за фото ее прыщавых ягодиц
"Оскорбляет и дискредитирует": модель потребовала от
Прохор Шаляпин снимается в новом сериале: подробности проекта
Прохор Шаляпин снимается в новом сериале: подробности проекта
Россия пересмотрит условия безопасности на Балтике
Россия пересмотрит условия безопасности на Балтике

Топ на сегодня

Сколько весит Лука Сафронов
Сколько весит Лука Сафронов
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Луна в Овне 2022
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Луна в Овне 2022
Иван Ургант сообщил о своем сольным концерте в Москве
Иван Ургант сообщил о своем сольным концерте в Москве
Microsoft заявила о нацеленной на страны НАТО «российской» киберугрозе
Microsoft заявила о нацеленной на страны НАТО «российской» киберугрозе
«Дыра» в балансе Celsius Network составила $2,85 млрд
«Дыра» в балансе Celsius Network составила $2,85 млрд

Еще по теме

Против музыканта Юрия Шевчука завели дело о дискредитации российской армии
Юрий Шевчук прокомментировал идею создания списка запрещенных артистов
Блогер Носик обжалует решение суда
Россия обжалует решение суда по «долгу Януковича»