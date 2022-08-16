Как сейчас выглядит Эванна Линч, сыгравшая роль Полумны Лавгуд в фильмах о Гарри Поттере (14 фото)

Вадим Карасев

Эванна Линч запомнилась всем зрителям истории о мальчике, который выжил, ведь она сыграла Полумну Лавгуд - запоминающегося, хоть и второстепенного персонажа. Скажем прямо, актерская карьера Эванны не сложилась после саги, она снялась в нескольких картинах, но мирового признания так и не получила. Зато стала заниматься благотворительностью и спасением природы.