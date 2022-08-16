Какие дни считаются удачными по лунному календарю для зачатия красивого ребенка

В лунном календаре имеются удачные дни, когда можно зачать красивого ребенка. Но при этом все должны помнить о том, что против природы и генетики бороться нет смысла.

Влияние Луны на зачатие ребенка

Чтобы подобрать более подходящий день для зачатия ребенка, следует обратить внимание на положение Луны:

если она располагается в знаке Весов, Рыб, Овна, Стрельца, Тельца или Рака, то в это время фертильность повышается и увеличивается шанс забеременеть;

полнолуние вовсе является благоприятным периодом, который запускает в организме все процессы. При этом повышается либидо;

благоволить начинанию будут и такие лунные дни: 2, 4, 11 и 28. В этот момент энергия соединяет женское и мужское начало.





Ребенок, которого зачали во 2 лунный день будет талантливым, ему во всем и всегда будут благоволить удача и успех. Чаще всего в этот день зарождаются девочки, которые потом будут иметь красивую внешность.

В 4 лунный день можно зачать ребенка, у которого будет легкий характер и которого будет любить вся семья.

В 11 лунный день будет зачат человек с лидерскими задатками, который сможет достичь многого на своем пути. В основном в этот день зарождаются мальчики.

В 28 лунный день можно зачать человека с добрым характером. По жизни его всегда будут сопровождать счастье и успех.





Есть дни, когда нежелательно приступать к зачатию ребенка:

люди, которых зачали на 9 лунный день, в будущем могут стать колдунами. Этот день считается днем темных сил и магии;

стоит избегать 12 лунного дня. У того, кто будет зачат в данный день, будет сложная жизнь с преградами и трудностями;

15 лунный день тоже считается неблагоприятным. У человека будет тяжелый характер, из-за чего он доставит много бед своим родным и близким людям;

29 лунный день считается неблагоприятным для появления новой жизни. В будущем такие люди могут сталкиваться со злом.

Период новолуния, а также солнечные и лунные затмения тоже являются неподходящими для зачатия.

Как зачать красивого ребенка

Большую роль в том, как родится, как будет расти и на кого станет похож ребенок, играют гены и наследственность. С этим никто и ничто не сможет сделать и изменить. В данном случае природа берет свое.

Что касается красоты, то для каждого человека это понятие является индивидуальным. Конечно же, для каждой мамы ее ребенок будет самым лучшим. Обрести привлекательность малышу могут помочь лишь его предки и род.





На красоту ребенка может повлиять и любовь родителей в момент его зачатия. Привлекательные и здоровые дети появляются на свет только от искренней и настоящей любви.

Будучи беременной мама может загадать, на кого будет похож ее малыш. Если она захочет, чтобы у ее дочери была такая же фигура, как у нее, а лицо папино, то это обязательно сбудется.

Невзирая на все эти предрассудки и суеверия, каждая женщина всегда должна помнить о себе и своей индивидуальности. Именно поэтому тем, кто планирует рожать, нужно меньше спорить и ссориться, и тогда малыш родится здоровым и красивым.