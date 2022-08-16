Какие продукты, кроме яблок, можно освящать в церкви на Яблочный спас
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Какие продукты, кроме яблок, можно освящать в церкви на Яблочный спас

Какие продукты, кроме яблок, можно освящать в церкви на Яблочный спас

По традиции в Яблочный спас люди несут в храм яблоки на освящение. Но мало кто знает о том, что еще можно носить в церковь, кроме яблок. Ежегодно праздник приходится на один и тот же день — 19 августа. Он имеет свои запреты и традиции, которых необходимо придерживаться.

Что еще можно освящать в храме на Яблочный спас

К выбору продуктов для освящения необходимо относиться внимательно. Каждый из них имеет свое значение и сакральный смысл.

Традиция нести яблоки на освящение появилась еще во времена Ветхого Завета. Тогда было принято нести в храм все, что только созревало. Именно поэтому, кроме яблок, с собой в церковь можно нести виноград, колоски пшеницы и другие плоды свежего урожая. Эту традицию переняли и христиане, поэтому стали нести в церковь плоды своих трудов.


Подобным образом верующие воздают Богу благодарность за урожай, который он им послал. Лишь после освящения плоды несли домой, и только с этого времени их разрешалось есть.

Поскольку Спас приходится на Успенский пост, то в церковь не принято нести мясо и алкоголь, кроме кагора. По давно сложившейся традиции в корзину принято класть яблоки, хлеб, хрен, соль, мак, лук, морковь, мед, а также целебные травы. В корзину не принято класть деньги и другие материальные ценности.

Праздник выпадает на период Успенского поста, который начинается с 14 августа и завершается 28 числа. 19 августа, помимо Яблочного спаса, празднуют еще и Преображение Господне.

Накануне праздника вечером проводится церковное богослужение, а утром — литургия. После ее завершения священнослужители приступают к освящению яблок, винограда и других плодов нового урожая.


Традиции и приметы праздника

Преображение Господне относится к двунадесятым праздникам и посвящено событиям на Фаворе. Предания гласят о том, что перед тем, как пойти на Крестную Смерть, Иисус вместе со своими учениками направился на гору, где в чудесном Преображении была явлена его Божественная природа.

Праздник Преображение считается очень важным, и по Уставу, в этот день всем постящимся христианам разрешается есть блюда из рыбы. Но в другие дни поста следует воздержаться от пищи животного происхождения.

С Яблочным спасом связано много примет и традиций. Поверья гласят, что с этого дня природа разворачивается к осени. После Спаса ночи становятся прохладными, а дни с каждым днем короче.

Следуя церковным традициям, все освященные продукты нельзя выбрасывать. Их необходимо съесть за праздничным столом либо поделиться с близкими.


  • Раньше люди говорили, что каким будет Яблочный Спас, таким следует ждать и январь.
  • Если 19 августа будет сухо, то осень тоже будет сухой, а если пойдет дождь, то такой будет и осень.

Раньше все верили, что в этот день ангелы угощают усопших детей яблоками, именно поэтому нужно было отправиться на кладбище, чтобы оставить на могиле ребенка этот фрукт.

В праздничный день принято угощать яблоками всех родственников и гостей, которые пришли в дом, а также нуждающихся людей.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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