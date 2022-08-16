Камни-обереги для защиты от негативной энергии

Вадим Карасев

Защита от зла, негатива и проблем нужна каждому из нас. Ведь никто не знает, что может произойти в тот или иной день. Эксперты в области биоэнергетики рассказали все о защитных камнях, сила которых поможет вам обойти стороной проблемы и неурядицы.

Мы уже рассказывали о том, как сделать оберег, зарядив ваше украшение на защиту. Если времени на зарядку и ритуалы у вас нет, то вы всегда можете воспользоваться помощью минералов с ярко выраженными защитными свойствами. Именно о них пойдет речь далее.

Обсидиан

Один из самых сильных минералов-оберегов. В нем заключена сила стихии Земли, котоаря практически целиком и полностью направлена на защиту владельца камня. Обсидиан в первую очередь является камнем путешественников, потому что еще с глубокой древности люди заметили, что он помогает обходить стороной проблемы и преграды в пути. Раньше, когда люди путешествовали пешком или на коне, на дорогах всегда было много опасностей — например, в виде тех же разбойников. Обсидиан помогал обходить стороной тех, кто мог навредить его владельцу.

Обсидиан может также быть полезным и для тех, кто на работе и в жизни в целом принимает часто важные решения. Он сохранит разум чистым и поможет принять решение так, чтобы никого не обидеть. Большим плюсом обсидиана является то, что его можно носить всей семьей сегодня его надел глава семейства в командировку, а через неделю им может воспользоваться ребенок на экзамене.

Яшма

Яшма может выступать как в роли талисмана удачи. Так и в роли оберега. Оберегом она является, в тех случаях, когда ее кладут, к примеру, на рабочем месте. Энергия всех четырех стихий в таком случае будет делать все возможное, чтобы человек оставался собранным, оптимистичным и готовым к выполнению любых задач.

Яшма — это оберег для дома, который гармонизирует пространство и делает его приятным для общения с близкими. Данный минерал-оберег помогает сохранять доверие, любовь и доброту в семье, в любовных отношениях, в рабочем коллективе.

Оникс

Самый лучший оберег для защиты от токсичных людей. Он действует достаточно просто, устанавливая на ауру человека некий барьер, пробить который практически невозможно. Его лучше надевать или держать при себе сразу после пробуждения, чтобы он начал работать и «включился».

Оникс крайне полезен для тех, у кого в окружении много энергетических вампиров. Такие люди очень опасны, поскольку забирают себе ваши силы и могут управлять вами. Оникс не даст им это делать. Он очень полезен в тех случаях, когда человек работает с клиентами. Если вдруг попадется человек с плохим настроением или дурным характером, оникс не даст вам выйти из себя.

Также этот защитный камень работает как оберег от дурных мыслей. Если вас что-то расстроило в течении дня, то после прихода домой можно надеть этот камень или положить в карман, чтобы за вечер он успех хотя бы частично очистить вас от негатива. Он поможет крепче спать и реже видеть дурные сны.

Черный кварц

Если у вам есть проблемы в виде неприятных людей в окружении, то вам поможет оникс. Если с этими людьми вы вынуждены находиться в постоянном противоборстве, то тут на помощь придет черный кварц. Этот минерал пробуждает в нас внутренние силы, которые помогают давать отпор, сражаться за место под Солнцем и не унывать. Это лучший оберег для тех, кто постоянно должен сражаться с кем-то за авторитет, деньги или повышение.

Кошачий глаз

Этот минерал стихии Воды помогает укреплять здоровье и энергетику, а также не давать внутреннему миру рушиться под действием плохих воспоминаний, сомнений и страхов. Кошачий глаз — отличный защитник от проблем со здоровьем. Он повышает иммунитет, снижает болевые ощущения, а также оберегает владельца от сглаза и порчи, повышает интуицию.