Кириенко встретился с активистами из ДНР на фестивале "Таврида.АРТ"

Вадим Карасев

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил гостевой дом Всероссийского студенческого проекта "Твой Ход" президентской платформы "Россия — страна возможностей" на фестивале "Таврида.АРТ".

Сотрудники проекта рассказали о концепции шатра и мероприятиях для участников: для них подготовили порядка двадцати активностей, большая часть которых посвящена карьере. Активисты проекта из Донецкой Народной Республики поделились с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ, что впервые смогли встретиться командой вживую только здесь — на площадке фестиваля.

Сергей Кириенко пообщался с участниками проекта "Твой Ход". Ребята поделились впечатлениями от второго сезона, который сейчас движется к окружным полуфиналам, и собственными проектами, которые они подали на конкурсные треки.

"Жизнь всегда дает какие-то вызовы, я считаю, что от них не надо уклоняться", - отметил Кириенко, рассказывая о том, как преодолевать внутренние барьеры и достигать лучших результатов.

Активисты проекта из Донецкой Народной Республики поделились, что площадка фестиваля "Таврида.АРТ" стала тем местом, где их региональная команда смогла впервые увидеться вживую. До этого все встречи и мероприятия для своего региона ребята проводили онлайн.

Руководитель отдела по организации событий проекта "Твой Ход" и выпускница программы управленческого резерва Росмолодежи "Голос поколения" Ангелина Акатова рассказала о концепции гостевого дома. Шатер состоит из нескольких зон, включающих как пространство для лекций и мастер-классов, так и мини-фудкорт – чтобы участники могли не только получить практические советы по построению карьеры, но и отдохнуть, попробовать уникальные напитки. Есть также фотозона "Карьерная лестница" – локация, в которой каждый может зарядиться на успех.

А руководитель отдела реализации дополнительных программ проекта "Твой Ход" Наталья Рогожкина рассказала о программе гостевого дома. В этом году в нем проходит порядка двадцати различных активностей: от индивидуальных карьерных консультаций от партнеров проекта SuperJob и общения с экспертами в формате "Разговор на диване" до мастер-классов по кастомизации футболок и созданию амулетов на удачу.