Кэти Вуд объяснила продажу ARK Invest акций Coinbase
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кэти Вуд объяснила продажу ARK Invest акций Coinbase

Кэти Вуд объяснила продажу ARK Invest акций Coinbase


Регуляторная неопределенность побудила ARK Invest снизить объем приобретенных фондами акций биткоин-биржи Coinbase. Об этом в интервью Bloomberg заявила CEO управляющей компании Кэти Вуд.


Так топ-менеджер охарактеризовала расследование SEC деятельности Coinbase. Ведомство заподозрило платформу в предоставлении жителям США доступа к торговле цифровыми активами, которые могут расцениваться как ценные бумаги.


За пять дней до этого Комиссия подала иск против бывшего менеджера по продукту Coinbase Ишана Вахи и его сообщников с обвинениями в мошенничестве с инвестиционными контрактами. Так SEC классифицировала 9 из 25 криптовалют, которые фигуранты предположительно использовали в своих операциях.


В дальнейшем Coinbase подтвердила получение запросов от регулятора об операциях, продуктах и листингах.


26 июля ARK Invest суммарно продала 1,41 млн акций криптовалютной биржи стоимостью ~$75 млн. В тот день капитализации платформы рухнула на 21,1%, но впоследствии выросла на 80%. Фирма через фонды по-прежнему владеет около 7,1 млн акций Coinbase.


Часовой график Coinbase Global на NASDAQ. Данные: TradingView.

По словам Вуд, в ARK Invest затруднились оценить, сколько активов Coinbase придется исключить из листинга в случае отсутствия их регистрации в SEC, или как изменится бизнес-модель биржи, если платформа решится на этот шаг. 


CEO подчеркнула, что обвинения сотрудников Coinbase в инсайдерской торговле не стали поводом для продажи акций.


Кэти Вуд выразила уверенность в скором развороте политики ФРС на фоне ухода экономики США в рецессию. Она выразила приверженность стратегии по покупке инновационных компаний, поскольку они «будут процветать в трудные времена».


Напомним, агентство S&P Global понизило корпоративный рейтинг Coinbase c «BB+» до «BB», сохранив «негативный» прогноз.


Ранее против биржи подали два коллективных иска. Согласно документам, Coinbase предлагала инвесторам криптовалютные активы, которые должны были быть зарегистрированы как ценные бумаги.


Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

# Экономика ark invest, coinbase, кэти вуд, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Цена газа в Европе подскочила
Цена газа в Европе подскочила
Шея здорового человека: о каких заболеваниях может сказать ее внешний вид
Шея здорового человека: о каких заболеваниях может сказать ее внешний
Объект системы предупреждения о ракетном нападении заступил на дежурство в Иркутской области
Объект системы предупреждения о ракетном нападении заступил на
Эзра Миллер принес публичные извинения и пожаловался на психические расстройства
Эзра Миллер принес публичные извинения и пожаловался на психические
Из-за детонации боеприпасов из района Крыма эвакуировали около 2000 человек
Из-за детонации боеприпасов из района Крыма эвакуировали около 2000
Кэти Вуд объяснила продажу ARK Invest акций Coinbase
Кэти Вуд объяснила продажу ARK Invest акций Coinbase
В России с 25 августа стартует осеннее окно продаж по программе туристического кешбэка
В России с 25 августа стартует осеннее окно продаж по программе
Возможно ли вообще выучить французский язык?
Возможно ли вообще выучить французский язык?
Что больше всего бесит Дев в окружающих людях
Что больше всего бесит Дев в окружающих людях
Совет блогера заклеить скотчем рот для хорошего сна напугал врачей
Совет блогера заклеить скотчем рот для хорошего сна напугал врачей
Стало известно о побуждающем отказаться от доллара ультиматуме Путина
Стало известно о побуждающем отказаться от доллара ультиматуме Путина
В России задумали ужесточить правила переводов денег
В России задумали ужесточить правила переводов денег

Топ на сегодня

Опрос показал отношение поляков к событиям на Украине
Опрос показал отношение поляков к событиям на Украине
Вдовиченков сменил четырех жен, Любимов не спал с Вилковой до свадьбы. Личная жизнь звезд «Бумера»
Вдовиченков сменил четырех жен, Любимов не спал с Вилковой до
В России станут платить за выращивание бычков на убой
В России станут платить за выращивание бычков на убой
"Двойное наказание": Лайма Вайкуле подозревается в налоговых махинациях сразу в нескольких странах
"Двойное наказание": Лайма Вайкуле подозревается в
В Wildberries отказались комментировать смену названия сайта
В Wildberries отказались комментировать смену названия сайта

Еще по теме

В США подали два коллективных иска против Coinbase
Coinbase подтвердила получение запросов от SEC об операциях, продуктах и листингах биржи
S&P понизило рейтинг Coinbase и сохранило негативный прогноз
Coinbase зафиксировала убыток вдвое выше прогнозов