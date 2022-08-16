Кэти Вуд объяснила продажу ARK Invest акций Coinbase

Регуляторная неопределенность побудила ARK Invest снизить объем приобретенных фондами акций биткоин-биржи Coinbase. Об этом в интервью Bloomberg заявила CEO управляющей компании Кэти Вуд.

Так топ-менеджер охарактеризовала расследование SEC деятельности Coinbase. Ведомство заподозрило платформу в предоставлении жителям США доступа к торговле цифровыми активами, которые могут расцениваться как ценные бумаги.

За пять дней до этого Комиссия подала иск против бывшего менеджера по продукту Coinbase Ишана Вахи и его сообщников с обвинениями в мошенничестве с инвестиционными контрактами. Так SEC классифицировала 9 из 25 криптовалют, которые фигуранты предположительно использовали в своих операциях.

В дальнейшем Coinbase подтвердила получение запросов от регулятора об операциях, продуктах и листингах.

26 июля ARK Invest суммарно продала 1,41 млн акций криптовалютной биржи стоимостью ~$75 млн. В тот день капитализации платформы рухнула на 21,1%, но впоследствии выросла на 80%. Фирма через фонды по-прежнему владеет около 7,1 млн акций Coinbase.

Часовой график Coinbase Global на NASDAQ. Данные: TradingView.

По словам Вуд, в ARK Invest затруднились оценить, сколько активов Coinbase придется исключить из листинга в случае отсутствия их регистрации в SEC, или как изменится бизнес-модель биржи, если платформа решится на этот шаг.

CEO подчеркнула, что обвинения сотрудников Coinbase в инсайдерской торговле не стали поводом для продажи акций.

Кэти Вуд выразила уверенность в скором развороте политики ФРС на фоне ухода экономики США в рецессию. Она выразила приверженность стратегии по покупке инновационных компаний, поскольку они «будут процветать в трудные времена».

Напомним, агентство S&P Global понизило корпоративный рейтинг Coinbase c «BB+» до «BB», сохранив «негативный» прогноз.

Ранее против биржи подали два коллективных иска. Согласно документам, Coinbase предлагала инвесторам криптовалютные активы, которые должны были быть зарегистрированы как ценные бумаги.

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