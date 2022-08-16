Клишас призвал дать убедительный ответ диверсантам
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Клишас призвал дать убедительный ответ диверсантам

Клишас призвал дать убедительный ответ диверсантам

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас призвал жестко пресекать попытки сделать из России полигон для диверсий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Российские силовые ведомства 16 августа сообщили о диверсиях в двух местах. ФСБ рассказала, что украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи, идущих от Курской АЭС, а Минобороны заявило, что взрывы боеприпасов на военном складе около крымского города Джанкой произошли в результате диверсии.

«Попытка превратить территорию России в полигон для диверсионных операций неонацистов должна быть жестко пресечена. Ответные удары России должны быть очень убедительны. Речь идет о защите нашего суверенитета», — написал сенатор.

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По материалам: pnp.ru

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