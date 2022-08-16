Концертного директора Лепса и Эмина обокрали

Вадим Карасев

У концертного директора Лепса украли фары от Porsche стоимостью миллион рублей

Михаила Кузнецова, концертного директора артистов Григория Лепса и Эмина Агаларова, обокрали под Москвой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Неизвестные сняли фары с машины Porsche Panamera, принадлежащей мужчине. В момент кражи автомобиль был припаркован на улице. Утром Кузнецов обнаружил машину уже без фар. Соседи рассказали, что видели двух молодых людей возле автомобиля, но не поняли, чем они занимаются.

Машину Кузнецов приобрел четыре года назад. По факту произошедшего он обратился в полицию. Мужчина также принялся за поиски новых оригинальных деталей по приемлемой цене, обнаружив, что в ОАЭ стоимость двух фар составляет около миллиона рублей. Концертный директор не исключает, что сможет выкупить свои же украденные детали.

Ранее сообщалось, что дом певицы Мэрайи Кэри стоимостью 5,6 миллиона долларов в Атланте ограбили. На момент взлома исполнительница с возлюбленным отдыхали на своей вилле в Италии.