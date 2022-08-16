Концертного директора Лепса и Эмина обокрали
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Концертного директора Лепса и Эмина обокрали

Концертного директора Лепса и Эмина обокралиУ концертного директора Лепса украли фары от Porsche стоимостью миллион рублей

Михаила Кузнецова, концертного директора артистов Григория Лепса и Эмина Агаларова, обокрали под Москвой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Неизвестные сняли фары с машины Porsche Panamera, принадлежащей мужчине. В момент кражи автомобиль был припаркован на улице. Утром Кузнецов обнаружил машину уже без фар. Соседи рассказали, что видели двух молодых людей возле автомобиля, но не поняли, чем они занимаются.

Машину Кузнецов приобрел четыре года назад. По факту произошедшего он обратился в полицию. Мужчина также принялся за поиски новых оригинальных деталей по приемлемой цене, обнаружив, что в ОАЭ стоимость двух фар составляет около миллиона рублей. Концертный директор не исключает, что сможет выкупить свои же украденные детали.

Ранее сообщалось, что дом певицы Мэрайи Кэри стоимостью 5,6 миллиона долларов в Атланте ограбили. На момент взлома исполнительница с возлюбленным отдыхали на своей вилле в Италии.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Дженнифер Энистон отдыхает с друзьями на пляже и делится фотографиями в бикини
Дженнифер Энистон отдыхает с друзьями на пляже и делится фотографиями
Причины, по которым опадают яблоки с яблони раньше поспевания
Причины, по которым опадают яблоки с яблони раньше поспевания
Поклонники игр Bethesda уже начали подготовку к исправлению ошибок в Starfield
Поклонники игр Bethesda уже начали подготовку к исправлению ошибок в
Траты россиян и европейцев на электричество сравнили
Траты россиян и европейцев на электричество сравнили
Прохор Шаляпин познакомился с новой возлюбленной
Прохор Шаляпин познакомился с новой возлюбленной
Анатолий Белый собирается делать карьеру в Израиле
Анатолий Белый собирается делать карьеру в Израиле
Бывший муж Ольги Кабо откровенно рассказал о разводе с женой
Бывший муж Ольги Кабо откровенно рассказал о разводе с женой
Шахназаров высказался о зрителях Максима Галкина
Шахназаров высказался о зрителях Максима Галкина
В ГРУ заявили о планах США выделить 4,5 миллиарда долларов на оружие Украине
В ГРУ заявили о планах США выделить 4,5 миллиарда долларов на оружие
Hodlnaut обратилась в суд Сингапура для защиты от кредиторов
Hodlnaut обратилась в суд Сингапура для защиты от кредиторов
Сразу 10 игр покинут подписку Game Pass в конце августа, среди них немало интересного
Сразу 10 игр покинут подписку Game Pass в конце августа, среди них
«ВКонтакте» запустила новую технологию
«ВКонтакте» запустила новую технологию

Топ на сегодня

Ольга Бузова неожиданно нашлась после пропажи в горах
Ольга Бузова неожиданно нашлась после пропажи в горах
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Луна в Овне 2022
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Луна в Овне 2022
Сколько весит Лука Сафронов
Сколько весит Лука Сафронов
Иван Ургант сообщил о своем сольным концерте в Москве
Иван Ургант сообщил о своем сольным концерте в Москве
Microsoft заявила о нацеленной на страны НАТО «российской» киберугрозе
Microsoft заявила о нацеленной на страны НАТО «российской» киберугрозе

Еще по теме

Porsche Cayenne за 4,6 млн рублей угнали у безработного в Москве
У безработного в Москве угнали Porsche
У безработного москвича угнали Mercedes за 8,5 млн рублей
Range Rover за 4 млн рублей угнали у безработного на западе Москвы