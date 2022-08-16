Кончаловский сделал невероятное признание в день рождения Юлии Высоцкой
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Кончаловский сделал невероятное признание в день рождения Юлии Высоцкой

Кончаловский сделал невероятное признание в день рождения Юлии Высоцкой
Актриса, телеведущая, кулинар и писатель Юлия Высоцкая сегодня отмечает 49-летие. Юлия Высоцкая отмечает 16 августа день рождения, и одним из первых ее поздравил муж Андрей Кончаловский. 84-летний режиссер посвятил супруге пронзительный пост в соцсети с важным признанием. Он отметил, что жена стала для него не просто любимой женщиной, а смыслом его жизни, благодаря которой все его существование приобрело особое значение.   «Нельзя воспринимать существование любимого человека рядом как данность. Его существование – это настоящее чудо… Ты подарила мне ту лучшую часть моей жизни, когда становится понятно, ради чего живешь, ради чего дети родятся, ради чего снег идет…», — написал Кончаловский.
Слышать такое от режиссера, успевшего до встречи с Высоцкой четыре раза вступить в брак и развестись, дорогого стоит. Видимо, в лице Юлии он действительно встретил ту самую, и их сближению не помешала ни 35-летняя разница в возрасте, ни страшная семейная трагедия – авария, в которой сильно пострадала дочь пары Мария. Напомним, в 2013 году во Франции Кончаловский, находясь за рулем арендованного «Мерседеса», вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с ехавшей на большой скорости машиной. Его дочь, сидевшая рядом, не была пристегнута и получила серьезную черепно-мозговую травму. Девочка несколько лет провела в коме: сначала ее лечили за границей, а в 2018 году перевезли в Россию. По некоторым данным, Мария очнулась и проходит реабилитацию в одном из закрытых центров. Однако сама Юлия Высоцкая ситуацию никак не комментирует.
# Шоу-бизнес Высоцкая Юлия
По материалам: z-aya

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