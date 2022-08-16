Ксения Бородина набросилась на фанатку
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Ксения Бородина набросилась на фанатку

Ксения Бородина набросилась на фанатку
Ведущая Ксения Бородина возмущена тем, что ей пишут бездельницы. О ругани Ксении Бородиной с подписчиками ходят настоящие легенды. Ведущая и недели прожить не может, не поспорив с поклонниками и не обозвав их обидными словами. Ведущая не переносит, когда точки зрения людей разнятся с ее мнением и даже не пытается скрывать этого. На сей раз Ксения Бородина объявила о некой акции, в ходе которой решила разбирать жизненные истории своих подписчиц.
Скорее всего, далее последует какой-то марафон, ну а пока Бородина предложила рассказывать ей, что волнует девчонок. Одна из поклонниц написала в комментариях, что ей легко рассуждать о чужих отношениях, поскольку она от мужей ни разу не уходила ни с чем. Из-за этого ей пришлось выслушать многое от Ксении. «Я поднялась сама и всегда всего добивалась сама. Пока вы обсуждаете, на каком я там бревне сидела, и чего я в жизни достигла! (…) А такие, как вы, так и будете штаны просиживать, хренача комменты в телеге. С голой опой», — вылила на подписчицу Бородина.
# Шоу-бизнес Бородина Ксения
По материалам: z-aya

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