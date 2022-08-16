Ксения Собчак прокомментировала предложение Владимира Зеленского не выдавать "шенген" россиянам: "Фантастическая глупость"

Вадим Карасев

Ксения Собчак высказалась о предложении президента Украины Владимира Зеленского прекратить выдавать гражданам РФ шенгенские визы.

Владимир Зеленский попросил Европу перестать выдавать россиянам визы, а те, что выданы, аннулировать и отправить всех русских домой. Его поддержал политик Илья Пономарев, а литовский МИД заявил, что противники происходящего в Украине должны оставаться внутри страны, потому что "перемены происходят изнутри". Фантастическая глупость. Такие санкции абсолютно неэффективны. Если вы хотите навредить абстрактной власти абстрактной страны — заберите ее лучшие умы, предложите им лучшие условия переезда, постройте философский пароход. Разве утечка мозгов не стала одним из символов краха СССР? Но сейчас Запад, наоборот, толкает обеспеченных и активных людей в объятия власти,

— написала журналистка в инстаграме*.

Ксения Собчак уверена, что в России немало оппозиционно настроенных людей, но "если их запереть с Путиным, то они не выйдут против него и не пойдут на площади".

Они за сытую комфортную жизнь, а не за геополитические подвиги, для них собственное дело и семья важнее государства. Тот самый средний класс, которого у нас, увы, так мало. Будучи заперты в стране без возможности продолжить свою успешную жизнь на Западе (успех ее относителен, многие мои друзья выехали вообще без работы и без перспектив, без понимания, что будет с ними дальше), эти люди скорее присягнут и повесят наклейку Z на автомобили, чтобы им дали жить спокойно. Да, ужасно, но это так. Надо совсем не понимать психологию "людей дела", чтобы искренне считать, что санкции против россиян, имеющих материальную возможность выехать, а не против политической элиты, помогают "Западу",

— подытожила Собчак.

Уже не первый день в сети обсуждают, что возможен полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Эта мера может войти в седьмой пакет антироссийских санкций. Пока что такое решение приняла лишь Эстония. С 18 августа границы страны закроются для граждан РФ с шенгенскими визами (правда, выданными именно Эстонией). В сообщении МИД сказано, что исключения предоставят работникам дипломатических представительств или консульских учреждений на территории Эстонии, а также членам их семей, тем, кто занимается международными грузовыми и пассажирскими перевозками, лицам, имеющим право на свободное передвижение по Евросоюзу, людям, въезжающим в страну по гуманитарным причинам, а также навещающим живущих в Эстонии родственников. Власти страны также хотят запретить въезд для россиян, получивших шенгенские визы в других странах. Этот вопрос сейчас находится на рассмотрении.

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Елизавета Константинова