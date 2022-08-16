Кто родился 16 августа

Ирина Викторовна Белых (58 лет)

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству. Окончила в 1989 году Московский государственный заочный педагогический институт. В 2004 году прошла переподготовку в Московском педагогическом государственном университете на факультете повышения квалификации и профессиональной подготовки. Кандидат экономических наук. Академик Российской муниципальной академии. С 1985 года работала в школе №235 в должности учителя начальных классов, с 1988 года — учитель математики. С 1990 года по 1992 год работала в Международном доме народных традиций Фонда народной дипломатии в должности начальника международного отдела. В 1996 году была назначена замдиректора школы.

Рахим Азизбоевич Азимов (58 лет)

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Образование высшее — Ленинградский горный институт имени Плеханова, Санкт-Петербургский университет МВД РФ, Дипломатическая академия МИД России. Доктор технических наук. Полковник полиции. С 2003 по 2008 год работал в органах Госнаркоконтроля и профессором Санкт-Петербургского государственного горного института на кафедре безопасности производств и разрушений горных пород. Был советником заместителя гендиректора Госкорпорации «Ростехнологии» и заместителя генерального директора акционерного общества «РТ-Биотехпром». В 2013 году перешел на работу в объединенную компанию «Уралхим». Избирался депутатом Госдумы VII созыва. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В этот день также родились:

Владимир Викторович Крюков (1887-1959)

Советский военачальник, Гвардии генерал-лейтенант. Герой Советского Союза. Муж заслуженной артистки РСФСР Лидии Руслановой. В декабре 1914 года поступил в Русскую императорскую армию вольноопределяющимся. Окончил учебную команду запасного пехотного полка в Рязани в апреле 1915 года, 2-ю Московскую школу прапорщиков в сентябре 1915 года. Участник Первой мировой и Великой Отечественной войн. С 1955 года работал заместителем начальника Военно-юридической академии по тактической и строевой подготовке, но недолго. В 1957 году Крюков вышел в отставку, жил в Москве.

Юрий Николаевич Рерих (1902-1960)

Русский востоковед, лингвист, искусствовед, этнограф, путешественник, специалист по языку и культуре Тибета, автор работ по диалектологии тибетского языка, составитель многотомного тибетского словаря. Работал в Парижском университете на среднеазиатском, индийском и монголо-тибетском отделениях, занимался на военном, юридическо-экономическом отделениях, слушал курс китайского и персидского языков. Получил ученую степень магистра индийской филологии. Вел исследовательскую работу в Индии, Сиккиме и Кашмире, занимался тибетским языком и санскритом. Доктор филологических наук, профессор, директор Института гималайских исследований «Урусвати», заведующий сектором философии и истории религии Института востоковедения АН СССР.

Иван Яковлевич Билибин (1876-1942)

Русский художник, книжный иллюстратор и театральный оформитель, участник объединения «Мир искусства». Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета, занимался в рисовальной школе Общества поощрения художеств. В 1898 году два месяца учился в мастерской художника Антона Ашбе в Мюнхене. Несколько лет занимался под руководством Ильи Репина в школе-мастерской княгини Марии Тенишевой, затем — в Высшем художественном училище Академии художеств. Проиллюстрировал множество детских сказок, включая произведения Александра Пушкина, которые приобрели Третьяковка и Русский музей. Оформлял спектакли, выполнял частные заказы. В 1936 году художник вернулся на Родину, где его приняли в качестве профессора в Институт живописи, скульптуры и архитектуры в Ленинграде и дали степень доктора искусствоведения. Не пережил блокаду Ленинграда.