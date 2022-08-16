Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Луна в Овне 2022
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Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Луна в Овне 2022

Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Луна в Овне 2022
Астролог Лариса Андерсен дала прогноз до семнадцатого августа 2022 года. 🌛Луна в знаке зодиака Овне с 23:43 14-ого по 05:22 17-ого (время московское). ♈Наступило время, когда рождаются смелые и рискованные планы, а энергия бьёт через край, руки чешутся чем-то этаким заняться. Луна в Овне делает людей более импульсивными, горячими, нетерпеливыми, поспешными, рискованными и даже слегка агрессивными. Ваши мысли материализуются в эти дни, поэтому советую думать только позитивно и только о хорошем. Атмосфера этих дней такая кипучая и позитивная, что на уныние и скуку совсем нет ни желания, ни возможности. Также в эти дни вы очень эмоциональны, поэтому старайтесь избегать стрессов. В эти дни хорошо и продуктивно работается, не упускайте их. ✅ Когда Луна проходит через знак Овна, хорошо получаются дела, требующие инициативы и смелости. Когда Луна находится в знаке Овна, хорошо начинать краткосрочные дела, которые потребуют выплеска энергии, но не займут много времени. ❤️ При Луне в Овне следует быть терпеливыми с теми, кого любите, поскольку в это время велика вероятность ссоры. ❌ Из-за повышенной импульсивности дней возможны несчастные случаи, конфронтации, велика опасность ссор. Не следует заниматься делами, которые требуют точных взвешенных расчётов и аналитики. Старайтесь не приступать к решению неопределенных финансовых проблем. Желательно вообще не приступать к делам, которые невозможно решить «наскоком», которые требуют в отношении к себе определенной ответственности. Все это означает, что не стоит вести важные переговоры, заключать контракты и подписывать договоры. В эти дни надо быть аккуратнее на дорогах и не злоупотреблять алкоголем.
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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