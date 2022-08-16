Латвия ограничит въезд россиянам и перестанет продлевать виды на жительство

Власти Латвии не будут продлевать вид на жительство россиянам и запретят въезд в страну по шенгенским визам. О концептуальной договоренности по этому вопросу заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в своем Twitter.

По его словам, министерство внутренних дел подготовит соответствующий законопроект.

После начала спецоперации на Украине некоторые европейские страны призывают к запрету выдачи шенгенских виз гражданам России. Наиболее активно эту инициативу продвигают страны Прибалтики. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Washington Post 9 августа также призвал страны Запада закрыть россиянам въезд за рубеж. По его словам, «россияне должны жить в своем мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

Замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил странам, призывающим к запрету шенгенских виз россиянам, быть честными до конца и отказаться от российских энергоресурсов и от всего российского.