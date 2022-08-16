Личные вкусы кардинала де Мендосы повлияли на развитие ренессансной архитектуры Испании
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Личные вкусы кардинала де Мендосы повлияли на развитие ренессансной архитектуры Испании

Личные вкусы кардинала де Мендосы повлияли на развитие ренессансной архитектуры Испании

Искусствовед Надежда Сим описала роль кардинала Мендосы и его наследников в формировании испанской архитектуры эпохи Возрождения. Представители этого древнего аристократического рода выступали основными заказчиками, меценатами и авторами проектов культовых и светских сооружений в различных городах Испании. Художественные черты проанализированных автором памятников архитектуры демонстрируют переход от строгого следования итальянским образцам к синтезу восточных и западных культур. Об исследовании рассказала пресс-служба Российского научного фонда.

  Кардинал Педро Гонсалес де Мендоса. Неизвестный художник, 1483 г.

Пиренейский полуостров долгое время находился под властью мусульман, захвативших эти земли в VIII веке. Поэтому в местной культуре прослеживается множество арабских мотивов: башни, подковообразные арки, цветные изразцы на стенах и восточные орнаменты. Однако в XV веке в искусство Испании, в частности в архитектуру, стали проникать черты итальянского Возрождения: галереи с арками, античные колонны, скульптуры и статуи. До сих пор мало изучено, как происходил переход Испании к Ренессансу и какие политические и культурные деятели того времени повлияли на этот процесс.

Надежда Сим изучила процесс развития испанского Ренессанса и определила основные факторы, которые способствовали появлению классического итальянского стиля на территории Испании. Автор проанализировала архитектурные черты культовых и общественных зданий в нескольких испанских городах — Толедо, Севилье, Бургосе, Саламанке, Мадриде, Гвадалахаре. Кроме того, работа включала в себя глубокое исследование научной искусствоведческой литературы, предметов культуры, живописи и декоративно-прикладного искусства соответствующей эпохи.


Дворец Калаорра, Провинция Гранада, Испания. Источник: Надежда Сим

Исследователь определила, что появлению и распространению итальянской классической архитектуры в Испании в значительной мере способствовали представители рода Мендоса. Так, влиятельный кардинал Педро Гонсалес де Мендоса (1428–1495) был очень образованным человеком и в юности познакомился с античным искусством, что определило его интерес к классической архитектуре. В последние годы своей жизни он сменил политическую карьеру на благотворительность, возводя на собственные средства здания в итальянском стиле. Он собрал ценную коллекцию произведений фламандских и итальянских художников. В постройках, возведенных на его средства, хотя и явно прослеживается подражание итальянской архитектуре, сохраняются исконно испанские традиции. Подобного сочетания стилей придерживались и потомки кардинала. Его сын Родриго Гонсалес Диас де Вивар и Мендоса также был меценатом и коллекционером, привозил из Италии ценные предметы античности и альбомы с изображениями итальянских элементов декора.

  Дворец Дуэньяс, Севилья. Источник: Надежда Сим

Интересно, что со временем вкусы кардинала Педро Гонсалеса де Мендосы, а затем и его потомков менялись. Так, в более поздних дворцах, построенных для семьи, исламский стиль приобретает всё больше черт итальянского Возрождения. Например, дворец в Севилье, известный как дом Пилата, совместил светские мотивы с религиозными, что стало отражением происходившей тогда христианизации. Кроме того, в стенах дворца часто собирались поэты, художники и философы, благодаря чему он стал прообразом первой в Испании Академии изящных искусств.

«Переход средневековой архитектуры Испании от мусульманских традиций к ренессансным формам — один из важных, но пока мало изученных факторов в развитии искусства XVI века. Мы показали, что немалую роль в этом процессе играет знаменитый род Мендоса. Именно они одними из первых в Испании начали активно внедрять классическую эстетику и художественную культуру античности. Тем не менее важно подчеркнуть, что в результате ключевым для становления местной архитектуры стал синкретизм — смешение и наслоение античных, христианских, иудейских и мусульманских культур», — рассказывает Надежда Сим.

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы на страницах Академического вестника УралНИИпроект РААСН.

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По материалам: polit.ru

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