Мама Наташи Королевой накликала на себя всенародный гнев

Поклонники певицы Наташи Королевой не могут понять, как ее мама так может себя вести. Мама Наташи Королевой, много лет проживающая в Майами, посетила концерт украинской певицы Ирины Билык. Людмила Порывай поднялась на сцену, чтобы поздравить артистку, а вместо этого выслушала от нее оскорбления в адрес Сергея Глушко. С февраля этого года между украинскими и российскими звездами выросла стена. Украинские артисты агрессивно относятся к россиянам, Ирина Билык не стала исключением. «Моя очаровательная, ваш зять оказался говном?» — поинтересовалась 52-летняя исполнительницы у Людмилы Порывай, когда та поднялась на сцену в разгар ее творческого вечера. Все дело в том, что Тарзан активно поддерживает позицию России, и в этом ему не мешает даже украинское происхождение супруги. Пользователи Сети были неприятно удивлены поведением Порывай, которая не стала защищать зятя.«Кем бы ты была без мужа дочки?»; «Она просто слушала критику в адрес Глушко и улыбалась?»; «То есть, если Тарзан не согласен с мнением Билык, он не человек?!»; «Мама Королевой разочаровала...»; «Мама Люда, давай до свидания! Нечего в России делать!» — считают подписчики. Пока Сергей Глушко не комментирует ситуацию, ясно лишь одно — он счастлив с Наташей Королевой, несмотря на различные слухи. Супруги вместе более 20 лет и воспитывают единственного сына Архипа. А не так давно появилась информация о том, что у Королевой есть... дочь. Как оказалось, певица отдала свою яйцеклетку другу. В итоге суррогатная мать родила ему ребенка. «Когда он сообщил мне о появлении дочери, то был вне себя от радости. Хотел подарить кольцо Graff, но я отказалась. В итоге уговорил меня на биткоины», — откровенничала Наталья.