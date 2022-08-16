Мама Наташи Королевой накликала на себя всенародный гнев
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Мама Наташи Королевой накликала на себя всенародный гнев

Мама Наташи Королевой накликала на себя всенародный гнев
Поклонники певицы Наташи Королевой не могут понять, как ее мама так может себя вести. Мама Наташи Королевой, много лет проживающая в Майами, посетила концерт украинской певицы Ирины Билык. Людмила Порывай поднялась на сцену, чтобы поздравить артистку, а вместо этого выслушала от нее оскорбления в адрес Сергея Глушко. С февраля этого года между украинскими и российскими звездами выросла стена. Украинские артисты агрессивно относятся к россиянам, Ирина Билык не стала исключением. «Моя очаровательная, ваш зять оказался говном?» — поинтересовалась 52-летняя исполнительницы у Людмилы Порывай, когда та поднялась на сцену в разгар ее творческого вечера. Все дело в том, что Тарзан активно поддерживает позицию России, и в этом ему не мешает даже украинское происхождение супруги. Пользователи Сети были неприятно удивлены поведением Порывай, которая не стала защищать зятя.
«Кем бы ты была без мужа дочки?»; «Она просто слушала критику в адрес Глушко и улыбалась?»; «То есть, если Тарзан не согласен с мнением Билык, он не человек?!»; «Мама Королевой разочаровала...»; «Мама Люда, давай до свидания! Нечего в России делать!» — считают подписчики. Пока Сергей Глушко не комментирует ситуацию, ясно лишь одно — он счастлив с Наташей Королевой, несмотря на различные слухи. Супруги вместе более 20 лет и воспитывают единственного сына Архипа. А не так давно появилась информация о том, что у Королевой есть... дочь. Как оказалось, певица отдала свою яйцеклетку другу. В итоге суррогатная мать родила ему ребенка. «Когда он сообщил мне о появлении дочери, то был вне себя от радости. Хотел подарить кольцо Graff, но я отказалась. В итоге уговорил меня на биткоины», — откровенничала Наталья.
# Шоу-бизнес Королева Наташа
По материалам: z-aya

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