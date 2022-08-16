Минобороны России заявило о готовности укрепить обороноспособность Мали
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Минобороны России заявило о готовности укрепить обороноспособность Мали

Минобороны России заявило о готовности укрепить обороноспособность МалиМинобороны РФ выразило готовность помочь военным Мали укрепить обороноспособность страны

Министерство обороны России готово помочь военным Мали укрепить обороноспособность страны и повысить эффективность борьбы с незаконными вооруженными формированиями. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин во вторник на переговорах с главой Минобороны и министром по делам ветеранов Республики Мали полковником Садио Камара, передает ТАСС.

«Мы всячески готовы содействовать в развитии отношений между нашими странами в оборонной сфере и хотели бы еще раз подчеркнуть ваш личный вклад. Конечно, мы уверены в том, что эта наша совместная работа будет способствовать укреплению обороноспособности вооруженных сил вашей страны и тем самым способствовать повышению эффективности борьбы с незаконными вооруженными формированиями», — сказал Фомин.

Российский генерал и малийский министр обсудили имеющиеся проекты сотрудничества в оборонной сфере, а также вопросы региональной безопасности в Западной Африке.

Ранее стало известно, что Франция полностью вывела войска с территории Мали. По информации агентства, французская сторона приняла соответствующее решение на фоне ухудшения отношений Парижа и Бамако. Французская армия покинула Мали после почти десятилетней борьбы с террористами на территории страны. Власти Франции планируют передислоцировать войска в Нигер.

10 августа президент России Владимир Путин созвонился с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. Малийский лидер поблагодарил российского коллегу за поддержку. Политики также обсудили развитие в области торгово-экономического сотрудничества.

3 мая власти Мали заявили, что разрывают соглашения в сфере обороны с Францией. В феврале Франция вместе с союзниками по операции «Такуба» в африканском регионе Сахель решила вывести свои войска из страны.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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