Мультисиг-кошелек фонда Tornado Cash перешел под управление ДАО

Все подписанты мультисиг-кошелька фонда Tornado Cash Community Fund отказались от права управлять им после введения санкций против миксера.

tornado cash multisig disbanded, the last remaining owner is the daohttps://t.co/S6cBnhflSz — banteg (@bantg) August 14, 2022

В 2021 году сообщество Tornado Cash поддержало создание фонда в токенах TORN для поддержки проектов по улучшению протокола. Пользователи голосованием определяли, чей вклад достоин компенсации.

Контролировали транзакции пять избранных членов сообщества при необходимом консенсусе четырех из них.

12 августа подписанты начали отказываться от управления средствами. 14 августа все участники мультисиг-кошелька закрыли свой доступ, единственным его владельцем осталось ДАО.

После внесения 8 августа Tornado Cash в санкционный список OFAC за отмывание $7 млрд токен TORN подешевел с отметок свыше $30 до $13,2 на момент написания.

Часовой график TORN/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Сервис микширования также столкнулся с оттоком средств пользователей. Только к 11 августа клиенты вывели активы на $62 млн или 15% от остатков на счетах.

В рамках соблюдения ограничений компания Circle внесла в черный список USDC-адреса 38 кошельков Tornado Cash. Один из операторов стейблкоина заблокировал движение как минимум 75 000 USDC.

Некоторые платформы, включая DEX dYdX, начали блокировать связанные с миксером аккаунты.

Напомним, члены Tornado DAO призвали сообщество нанять команду юристов для борьбы с введенными санкциями.

12 августа правоохранители Нидерландов арестовали предположительно связанного с Tornado Cash разработчика.