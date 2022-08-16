На Байкале перевернулась лодка с двумя мужчинами и тремя женщинами
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На Байкале перевернулась лодка с двумя мужчинами и тремя женщинами

На Байкале перевернулась лодка с двумя мужчинами и тремя женщинами

Вечером 16 августа в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области поступила информация о перевернувшейся лодке типа «Казанка» в акватории Малого Моря озера Байкал вблизи острова Хубын. На борту было пять человек — двое мужчин и три женщины. Все они оказались в воде, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Одному из пассажиров удалось дозвониться до единой службы спасения по номеру 112 и сообщить о произошедшем. К месту направились спасатели МЧС России и сотрудники государственной инспекции по маломерным судам на патрульном катере. Поисково-спасательная операция успешно завершена — людей обнаружили, подняли на борт и доставили в Сахюрту в удовлетворительном состоянии. В общей сложности они пробыли в холодной воде около 20 минут.

Благодаря тому, что все были в спасательных жилетах и лодка не затонула, пострадавшим удалось дождаться помощи. По факту случившегося в отношении судоводителя проведут проверку.

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По материалам: irk

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