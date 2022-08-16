На "Таврида.АРТ" прошел фестиваль патриотической песни

Вадим Карасев

В Крыму на фестивале патриотической песни в рамках "Таврида.АРТ" заслуженные артисты Республики Крым, резиденты "Тавриды" и победители международных конкурсов исполнили песни о любви к Родине.

Концертные номера фестиваля патриотической песни посвятили широким просторам России, культурному наследию и людям, сделавшим важный вклад в развитие страны. Песни разных поколений в исполнении талантливых артистов стали проводниками по страницам истории нашей страны. Дуэт заслуженного артиста Республики Крым Дмитрия Босулаева и резидента арт-кластера "Таврида" Владимира Бабенко открыл фестиваль песней "От Волги до Енисея".

"Это прекрасно, что фестиваль патриотической песни стал частью программы фестиваля "Таврида.АРТ". Он объединил совершенно разных артистов, каждый из которых переживает внутри и очень любит свою Родину, через песни проживает эти эмоции и передает их зрителям, пробуждая чувство патриотизма и любви к своей стране. Это не громкие слова — это правда происходит, благодаря тем песням, что написаны уже давно именитыми композиторами и которые получили всенародную любовь, а также новым авторским произведениям. Сегодня на сцене выступили резиденты арт-кластера "Таврида" совместно с нашими гостями фестиваля — оркестром ВС МВД по Республике Крым. Зрители фотографировали, подпевали, у кого-то накатывали слезы, кто-то улыбался. Будет классно, если в следующем году этот фестиваль вновь будет в программе, и, может быть, даже еще шире: пригласят духовые военные оркестры, пригласят других артистов из других конкурсов, ведь чем шире он будет, тем интереснее", - рассказал Бабенко.

Особый отклик в сердцах зрителей вызвали песни военных лет о героях Великой Отечественной войны и отваге русского народа. В концерте принял участие резидент "Тавриды" и финалист шоу "Голос"* Василий Пасечник с произведением "Синяя вечность". Эпоху духовного подъема отразили номера, посвященные Советскому Союзу – это время восстановления страны, новых спортивных побед и покорения космоса. Символично прозвучала песня "Цвети, Земля моя" в исполнении артистки оркестра культурного центра МВД по Республике Крым Ирины Филимоновой. На фестивале авторскую песню "Патриоты отчизны" исполнил полярник, участник кругосветного похода, заслуженный деятель искусств Крыма и член Общественной палаты Севастополя Сергей Бурштейн.

Долгожданным событием фестиваля патриотической песни стала встреча фрегата "Херсонес". Корабль проплыл рядом с берегом "Тавриды" и раскрыл алые паруса, доказав, что никакие ветра и невзгоды не способны разорвать полотно, сотканное из великих имен и событий. Прибытие фрегата сопровождал музыкальный номер "Цвети, страна моя" участницы телевизионного вокального конкурса "Новая звезда" Надежды Сэротэтто.

В завершении фестиваля состоялось водно-воздушное шоу, посвященное Году культурного наследия народов России. Флайбордисты выступили в тематических морских костюмах и исполнили вальс. Артисты на гидроциклах продемонстрировали синхронные полеты, акробатические трюки и сложные фристайл-элементы под произведения великих русских поэтов и музыкальные композиции Петра Чайковского в современной обработке. Также участники и гости фестиваля "Таврида.АРТ" на пляже Ракета могли посетить "фан на воде" – мастер-классы и тренировки на флайборде и гидроцикле.

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