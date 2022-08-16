На "Таврида.АРТ" стартовал "Фестиваль возможностей"
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На "Таврида.АРТ" стартовал "Фестиваль возможностей"

На "Таврида.АРТ" стартовал "Фестиваль возможностей"

В рамках фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму сегодня, 16 августа, открылся "Фестиваль возможностей" президентской платформы "Россия – страна возможностей".

В течение четырех дней 4 тысячи молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий, в том числе 800 победителей и финалистов проектов платформы "Россия – страна возможностей" примут участие в десятках мастер-классов, лекциях, тренингах, а также встречах с наставниками и экспертами. "Фестиваль возможностей" проходит под лозунгом "Время действовать".


Президентская платформа "Россия – страна возможностей" представлена сразу двумя площадками на фестивале "Таврида.АРТ": лаунж "Россия – страна возможностей" в арт-кварталах и территорию "Город возможностей" в арт-кластере.

«В условиях новой реальности перед нами открылись миллионы возможностей, нужно действовать и создавать новое. Такая концепция очень близка нашей платформе "Россия – страна возможностей", поэтому под единым слоганом "Время действовать" мы подготовили для вас две площадки: "Лаунж "Россия – страна возможностей" в арт-кластере и территорию "Город возможностей". На обеих локациях вас ждут десятки активностей – у нас 26 проектов, и все запланировали для вас встречи, дискуссии, игры, викторины, мастер-классы, тренинги и, конечно, презентации возможностей. Вас также ждет насыщенная развлекательная программа: вечерний концерт-квартирник, "Хороводный рейв. Россия танцующая", мастерская контента, занятия по йоге и не только", – рассказал заместитель генерального директора платформы "Россия – страна возможностей" Антон Сериков.

Как рассказал руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин, в прошлом году на площадке фестиваля "Таврида.АРТ" прошло около 500 мероприятий. В этом году запланировано порядка тысячи мероприятий.

Форумчане смогут посетить фотовыставку арт-объектов, созданных в рамках форума "Россия – страна возможностей" в 2021 году. В прошлом году за три дня более 1000 участников построили свой "Город мечты", смыслы которого передали через 10 арт-объектов, посвященных различным состояниям и чувствам на пути развития человека: "Вера в себя", "Счастье", "Вдохновение", "Принятие", "Любовь", "Единение", "Мужество", "Возможности", "Успех" и "Доверие". Один из объектов – "Доверие" – теперь на постоянной основе установлен на территории фестиваля.

В рамках "Фестиваля возможностей" эксперты и победители проектов платформы проводят для участников лекции и мастер-классы, квизы и викторины, встречи с наставниками, показывают образовательные ролики и фильмы, помогают разработать компьютерные игры и не только. Например, квест-игра "Блогер и точка" от проекта "ТопБЛОГ", лекция "Жизнестойкость вступает в игру. Как управлять стрессом" и деловая игра "Собеседование" от Центров оценки и развития компетенций, мастер-класс "Моя карьерная траектория" от победителей олимпиады "Я – профессионал", интерактив "Сочиняем компьютерную игру без компьютера" от конкурса "Начни игру", "Прокачка эмоционального интеллекта" от "Флагманов образования" – это лишь малая часть активностей для участников и гостей фестиваля.

Гостей и участников фестиваля также ждут развлекательные активности: вечерний концерт-квартирник от "Флагманов образования", "Хороводный рейв. Россия танцующая" от "Мастеров гостеприимства", мастерская контента от проекта "ТопБЛОГ", занятия по йоге от участника всероссийского конкурса "Твой ход" и мастер-класс по окрашиванию одежды в технике "Тай-Дай". В рамках открытия фестиваля "Таврида.АРТ" победительница фестиваля "Российская студенческая весна" Алена Медкова исполнит песню "Команда мечты" – неофициальный гимн платформы "Россия – страна возможностей". На главной сцене также состоится концерт от участников XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" образовательных организаций высшего образования.

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По материалам: uposters.ru

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