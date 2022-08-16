Некоторым россиянам предложили списать долги за ЖКУ
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Некоторым россиянам предложили списать долги за ЖКУ

Некоторым россиянам предложили списать долги за ЖКУ«Известия»: в России предложили списать долги за ЖКУ утратившим кормильца семьям

В России предложили списать долги за ЖКУ некоторым категориям россиян, среди которых утратившие кормильца семьи и потерявшие трудоспособность граждане. Соответствующее обращение в Минстрой направила Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), пишут «Известия».

«Бизнес предложил списать долги за ЖКУ отдельным категориям граждан — семьям, утратившим кормильца, а также потерявшим трудоспособность людям. Соответствующее обращение в Минстрой направила ассоциация АКОН», — отмечает издание со ссылкой на документ.

Предполагается, что такая мера решит проблему общей задолженности населения. Так, долги граждан за ЖКУ по итогам первого квартала 2022 года достигли 804,5 миллиарда рублей, что стало новым рекордом.

Также в организации выступили за то, чтобы все малоимущие получили субсидии на оплату коммуналки вне зависимости от того, есть ли у них долги. Сейчас наличие задолженности является преградой для пособия.

Согласно данным Росстата, долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за год выросли на рекордные 7,6 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что эквивалентно 56,6 миллиардам рублей. Общая сумма задолженности достигла 804,5 миллиардов рублей в первом квартале этого года.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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