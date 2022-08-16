Николайчук угрожает Шириной публикацией её интимных видео

Вадим Карасев

Екатерина Горина целый год была замужем за Артуром Николайчуком и, в целом, была счастлива, а теперь не знает, как с ним развестись. Кроме того, Горина боится, что Артур ей на зло возьмёт кредитов, а она будет вынуждена отдавать половину, так как является законной женой. В одном из эфиров Николайчук даже начал угрожать Гориной, что выложит в сеть её интимные видео-ролики. Естественно, он был недоволен, когда узнал, что девушка активно флиртовала с Максимом Колесниковым и в итоге стал угрожать девушке позором из-за того, что парень трогал её за ногу.В итоге Максим поступил как мужчина и переговорил с Артуром на эту тему. В итоге Николайчук решил больше не беспокоить Катю, однако Колесников возле неё больше крутиться не будет. По какой-то неведомой причине Макс искренне верит в том, что эта пара снова будет вместе, как только их финансовые проблемы будут устранены.Однако Влад Кадони смотрит на мир не так радужно. Он уверен, что когда темы для хайпа закончатся, Артур ещё вернётся к своему шантажу и Горина будет вынуждена подавать на него в суд.