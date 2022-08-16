Новый трейлер Commandos 3 HD Remaster к релизу игры в Game Pass
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Новый трейлер Commandos 3 HD Remaster к релизу игры в Game Pass

Новый трейлер Commandos 3 HD Remaster к релизу игры в Game Pass


Еще в момент анонса Commandos 3 HD Remaster было объявлено, что игра сразу после релиза станет частью подписки Game Pass. Сегодня создатели проекта сообщили точную дату релиза игры — она выходит 30 августа 2022 года.

К скорому релизу Commandos 3 HD Remaster в подписке Game Pass разработчики опубликовали новый трейлер. В нем впервые можно видеть графические изменения проекта, а также указаны основные отличия обновленной игры от оригинала, вроде графических улучшений, переработанного интерфейса, нового уровня сложности и прочего.


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Commandos 3 HD Remaster после релиза в Game Pass будет доступна на Xbox, PC и xCloud.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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