Объект системы предупреждения о ракетном нападении заступил на дежурство в Иркутской области

Модернизированная система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) заступила на опытно-боевое дежурство. Речь идет о станциях «Воронеж-М» в Иркутской области и «Воронеж-ДМ» в Армавире. Об этом заявил журналистам главный конструктор СПРН, генеральный директор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев, пишет ТАСС.

«Что касается модернизации системы в целом, то она успешно завершена, в прошлом году были завершены государственные испытания. Уже модернизированная система сегодня готова встать на дежурство. Сейчас успешно ведется опытно-боевое дежурство», — сказал Сергей Боев.

По его словам, согласно утвержденному графику идет модернизация уже существующих объектов СПРН. Объекты в Иркутской области и Армавире одними из первых введены в эксплуатацию.

Российская СПРН состоит из двух эшелонов: космического, включающего спутники «Тундра», и наземного, состоящего из сети станций типа «Воронеж», охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления. Основное назначение системы — в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории России и союзников.