Off-duty. Анджелина Джоли с подросшим сыном Ноксом на шопинге в Лос-Фелисе
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Off-duty. Анджелина Джоли с подросшим сыном Ноксом на шопинге в Лос-Фелисе

Off-duty. Анджелина Джоли с подросшим сыном Ноксом на шопинге в Лос-Фелисе

Анджелина Джоли вчера была замечена в супермаркете в Лос-Фелисе вместе со своим подросшим сыном Ноксом от Брэда Питта. Не секрет, что голливудская звезда сама часто отправляется за бытовыми покупками вместе с детьми. На этот раз маминым помощником стал 14-летний Нокс: он помог Джоли донести сумки до машины.

На публике Анджелина появилась в белом сарафане с запахом Vince, который дополнила белой сумкой Dior и кремовыми сандалиями Valentino.


Анджелина Джоли с сыном Ноксом

В тот же день в Time вышла колонка актрисы, посвященная судьбе афганских женщин — ее Джоли написала к первой годовщине вывода американских войск из Афганистана. Анджелина, которая известна не только своими ролями, но и активной гражданской позицией, ранее уже не раз обращалась к этой теме.

В этот раз Джоли снова призвала мир "не отворачиваться" от афганских женщин и их проблем, с которыми те столкнулись после прихода к власти "Талибана"* (организация запрещена в РФ). Особенно актриса обращает внимание на запрет получения полноценного образования. В статье Джоли также поделилась собственными впечатлениями от встреч с уроженками Афганистана и отметила их силу духа.

В одночасье они и 14 миллионов других афганских женщин и девочек лишились права учиться в средней школе или университете, права на работу и свободы передвижения. Дочери Афганистана необычайны своей силой, стойкостью и находчивостью. Я встречала афганских женщин, которые, будучи еще маленькими в предыдущую эпоху правления талибов**, были вынуждены одеваться как мальчики, чтобы иметь возможность тайно ходить в школу. Затем они стали журналистами и юристами и внесли свой вклад в построение лучшего будущего для своей страны. Я надеюсь, что лидеры "Талибана"* поймут, что они теряют, лишая афганских женщин возможности свободно существовать, достигая своей цели,

— написала Джоли.


*Запрещенная в РФ террористическая организация

**Члены запрещенной в России террористической организации


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Звездный стиль
По материалам: spletnik.ru

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