ОП РФ проведет форум на тему цифровизации ЖКХ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ОП РФ проведет форум на тему цифровизации ЖКХ

ОП РФ проведет форум на тему цифровизации ЖКХ

Вопросы цифровизации ЖКХ, новых решений и разработок, а также подготовки кадров рассмотрят в рамках форума Общественной палаты (ОП) РФ "Сообщество" в Казани, который пройдет 24–25 августа, сообщает РАПСИ.

Проведет дискуссию председатель профильной комиссии ОП РФ Галина Дзюба. По ее мнению, в России сейчас сохраняется низкое качество и разобщенность данных в сфере ЖКХ, отрасль автоматизируется частично, удачные цифровые решения не тиражируются, а отраслевая государственная информационная система ГИС ЖКХ не может решить задачу автоматизации и централизации информационных потоков.


"Цифровизация отрасли ЖКХ — применение инновационных технологий для повышения качества принимаемых решений, прежде всего для повышения эффективности, определяет ближайшие перспективы развития ЖКХ. Благодаря внедрению современных информационных технологий рынок ЖКХ постепенно становится более прозрачным, понятным населению", — сказала Дзюба.

Общественница считает, что цифровизация жилищно-коммунального хозяйства позволит создать единое информационное пространство, которое объединит жителей, управляющие компании, город, субъекты федерации и всю страну.

По итогам дискуссии подготовят документы, которые направят в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, ГК — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, региональным органам власти, а также профильным предприятиям.

С полной программой форума можно познакомиться по ссылке.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

«Дыра» в балансе Celsius Network составила $2,85 млрд
«Дыра» в балансе Celsius Network составила $2,85 млрд
Дешево и надежно: зачем класть чайный пакетик в унитаз
Дешево и надежно: зачем класть чайный пакетик в унитаз
Слишком вызывающая школьная форма для девочек возмутила родителей в Кубани
Слишком вызывающая школьная форма для девочек возмутила родителей в
ОП РФ проведет форум на тему цифровизации ЖКХ
ОП РФ проведет форум на тему цифровизации ЖКХ
Сколько весит Лука Сафронов
Сколько весит Лука Сафронов
Deathloop может выйти на Xbox и в Game Pass уже через месяц
Deathloop может выйти на Xbox и в Game Pass уже через месяц
Стало известно, почему Барзиков и Бухынбалтэ срочно помирились
Стало известно, почему Барзиков и Бухынбалтэ срочно помирились
Какие дни считаются удачными по лунному календарю для зачатия красивого ребенка
Какие дни считаются удачными по лунному календарю для зачатия
Камни-обереги для защиты от негативной энергии
Камни-обереги для защиты от негативной энергии
Мультисиг-кошелек фонда Tornado Cash перешел под управление ДАО
Мультисиг-кошелек фонда Tornado Cash перешел под управление ДАО
В Иркутском госпитале ветеранов выделили 185 мест для лечения пациентов с ковидом
В Иркутском госпитале ветеранов выделили 185 мест для лечения
Вирусолог допустил вспышку гриппа в России
Вирусолог допустил вспышку гриппа в России

Топ на сегодня

Топ-5 лучших фронт-киков в истории UFC
Топ-5 лучших фронт-киков в истории UFC
Подборка фотографий из серии "все познается в сравнении" (14 фото)
Подборка фотографий из серии "все познается в сравнении"
Умер бард-исполнитель Валерий Мищук
Умер бард-исполнитель Валерий Мищук
В России упала доля продаж собственных продуктов
В России упала доля продаж собственных продуктов
Опрос показал отношение поляков к событиям на Украине
Опрос показал отношение поляков к событиям на Украине

Еще по теме

Медведев обсудит развитие инфраструктуры электронного правительства
Председатель Общественной палаты ЧР учавствует в пленуме «Сообщество» в столице
Козак: решение о плане «Россетей» по цифровизации ожидается осенью
Бокова заявила об острой необходимости усовершенствовать правовое регулирование в сфере цифровизации