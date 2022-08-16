ОП РФ проведет форум на тему цифровизации ЖКХ

Вадим Карасев

Вопросы цифровизации ЖКХ, новых решений и разработок, а также подготовки кадров рассмотрят в рамках форума Общественной палаты (ОП) РФ "Сообщество" в Казани, который пройдет 24–25 августа, сообщает РАПСИ.

Проведет дискуссию председатель профильной комиссии ОП РФ Галина Дзюба. По ее мнению, в России сейчас сохраняется низкое качество и разобщенность данных в сфере ЖКХ, отрасль автоматизируется частично, удачные цифровые решения не тиражируются, а отраслевая государственная информационная система ГИС ЖКХ не может решить задачу автоматизации и централизации информационных потоков.

"Цифровизация отрасли ЖКХ — применение инновационных технологий для повышения качества принимаемых решений, прежде всего для повышения эффективности, определяет ближайшие перспективы развития ЖКХ. Благодаря внедрению современных информационных технологий рынок ЖКХ постепенно становится более прозрачным, понятным населению", — сказала Дзюба.

Общественница считает, что цифровизация жилищно-коммунального хозяйства позволит создать единое информационное пространство, которое объединит жителей, управляющие компании, город, субъекты федерации и всю страну.

По итогам дискуссии подготовят документы, которые направят в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, ГК — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, региональным органам власти, а также профильным предприятиям.

С полной программой форума можно познакомиться по ссылке.