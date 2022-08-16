Ориентация Дани Милохина заинтересовала Шахназарова
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Ориентация Дани Милохина заинтересовала Шахназарова

Ориентация Дани Милохина заинтересовала Шахназарова
Журналист каверзно высказался о тиктокире Дане Милохине.   Журналист Михаил Шахназаров в своем шоу «Полный абзац» раскрыл ориентацию блогера Дани Милохина. «Скоро первое сентября. И детей на канале СТС будет приветствовать наркоман и гомосексуалист Даня Милохин. Даня Милохин открывает учебный год», сказал Михаил Шахназаров.
Как отметил Михаил Шахназаров, Даня Милохин — полугендер в платье. «Я больше не знаю, как его назвать. Для меня лидер мнений — человек, который способен генерировать мысль. Может философствовать и размышлять. Помню речь Милохина на Питерском международном форуме. А Собчак тогда сказала, что он будущее России. Больше Собчак никто не приглашает», — заметил Шахназаров. Напомним, что Даня Милохин — популярный российский блогер и тиктокер. Особую известность он получил после участия в проекте «Ледниковый период».
# Шоу-бизнес Милохин Даня
По материалам: z-aya

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