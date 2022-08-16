"Оскорбляет и дискредитирует": модель потребовала от Wildberries 10 миллионов из-за фото ее прыщавых ягодиц
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"Оскорбляет и дискредитирует": модель потребовала от Wildberries 10 миллионов из-за фото ее прыщавых ягодиц

"Оскорбляет и дискредитирует": модель потребовала от Wildberries 10 миллионов из-за фото ее прыщавых ягодиц

Российская модель Анастасия Тимохина возмутилась из-за публикации на маркетплейсе Wildberries фото с ее прыщавыми ягодицами. Теперь девушка хочет получить 10 миллионов рублей в качестве компенсации.

Как утверждает модель, она не давала своего согласия на публикацию снимков, которую осуществил продавец косметики. Таким образом он прорекламировал средство от высыпаний на коже и черных точек.


Я давала согласие на фотографии одного формата. В итоге там были фотографии, которые меня уже оскорбляют. 

В результате девушка поняла, что самое лучшее решение - это обратиться в суд. "На фотографии, где у меня там видны прыщики, я не давала согласие. У нас было соглашение на один материал, выложили другой. Чтобы было более эффективно, я решила подать иск, проконсультировавшись со своим юристом", - цитирует девушку "Говорит Москва".

В результате красотка оценила нанесённый ей публикацией фото моральный вред в 10 миллионов рублей. "Публикация старых фотографий с изъянами меня оскорбляет и дискредитирует", - утверждает девушка. При этом она признает, что избавилась от прыщей на ягодицах благодаря средству, которое прорекламировали с помощью ее задницы.

Дело находится в настоящее время в производстве. Им занимается Ленинский райсуд в Чебоксарах.

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По материалам: uposters.ru

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