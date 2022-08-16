Подборка интересных закулисных фактов о фильмах Альфреда Хичкока (19 фото)
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Подборка интересных закулисных фактов о фильмах Альфреда Хичкока (19 фото)

«Психо» (1960) был снят чёрно-белым исключительно из-за легендарной сцены в душеАльфред Хичкок - это больше, чем просто знаменитый режиссер. Он человек-легенда, а его фильмы являются учебниками для всех современных кинематографистов. Предлагаем вам окунуться в пугающий и тревожный киномир Альфреда Хичкока и узнать много интересных фактов о его творениях.

«Психо» (1960) был снят чёрно-белым исключительно из-за легендарной сцены в душе


Это было сделано, чтобы кровь, вместо которой использовали шоколадный сироп, выглядела в кадре реалистично. Хичкок как всегда заранее знал, что это сцена фильма — самая важная.

Транстрав или «эффект вертиго»

Транстрав или «эффект вертиго»
Транстрав или «эффект вертиго»
Впервые в кино этот известный приём появился именно в фильме Хичкока «Головокружение» (Vertigo, 1958). Ещё вы наверняка видели его в фильмах «Челюсти», «Властелин колец» и в сериале «Во все тяжкие».

Эффект достигается путём зуммирования и одновременного физического отдаления камеры от объекта.

Камео Хичкока — отдельный вид искусства. На кадре его появление в «Птицах» (1963)

Камео Хичкока — отдельный вид искусства. На кадре его появление в «Птицах» (1963)
Всего у режиссёра 39 камео в своих фильмах.

Самое весёлое камео Хичкока, вероятно, случилось в фильме «Спасательная шлюпка» (1944)

Самое весёлое камео Хичкока, вероятно, случилось в фильме «Спасательная шлюпка» (1944)
Вообще режиссёру надо было постараться всунуть своё присутствие в фильм про девятерых человек, которые плывут в спасательной шлюпке посреди Атлантического океана. Хичкок появился на рекламном фото в газете в двух версиях самого себя — до и после похудания.

Для фильма «На север через северо-запад» (1959) в павильоне была построена копия монумента на горе Рашмор

Для фильма «На север через северо-запад» (1959) в павильоне была построена копия монумента на горе Рашмор
Для фильма «На север через северо-запад» (1959) в павильоне была построена копия монумента на горе Рашмор
Хичкок очень хотел снять кульминационную сцену со знаменитым памятников в качестве декораций, но снимать там было запрещено. Впрочем, Хичкок всегда предпочитал павильоны натуре — чтобы никуда не ездить.

Альфред Хичкок сидит на одном из облаков, сделанных для имитации городского пейзажа за окном в фильме «Верёвка» (1948)

Альфред Хичкок сидит на одном из облаков, сделанных для имитации городского пейзажа за окном в фильме «Верёвка» (1948)
Альфред Хичкок сидит на одном из облаков, сделанных для имитации городского пейзажа за окном в фильме «Верёвка» (1948)
Было создано восемь облачных образований из стекловолокна нескольких оттенков света, которые должны были использоваться для имитации заката во время съёмок.

Кстати, «Верёвка» снята в формате одного неделимого дубля

Кстати, «Верёвка» снята в формате одного неделимого дубля
Один из первых случаев использования этого приёма в истории кино. На самом деле фильм снимался 10-минутными кусками, а переходы маскировались наездами камеры в спину кого-то из персонажей.

В «Окне во двор» (1954) героиня Грейс Келли зажигает сигарету, держит её во рту, а через мгновение тушит, так и не выкурив

В «Окне во двор» (1954) героиня Грейс Келли зажигает сигарету, держит её во рту, а через мгновение тушит, так и не выкурив
Актриса всегда отказывалась курить в кадре, выстояла и здесь, хоть и с помощью небольшой хитрости, ведь по сюжету её героиня была курящей.

Хичкок и огромный телефон, созданный для фильма «В случае убийства набирайте М» (1954)

Хичкок и огромный телефон, созданный для фильма «В случае убийства набирайте М» (1954)
Хичкок и огромный телефон, созданный для фильма «В случае убийства набирайте М» (1954)
Здоровенный аппарат был нужен для съёмки нескольких крупных планов деталей телефона. В те времена камеры не могли сфокусироваться на телефоне обычного размера. Кстати, палец, появляющийся в кадре, тоже искусственно созданный гигант.

В фильме «Незнакомцы в поезде» (1951) была снята знаменитая сцена убийства, показанная в отражении очков жертвы

В фильме «Незнакомцы в поезде» (1951) была снята знаменитая сцена убийства, показанная в отражении очков жертвы
Хичкок 20 лет мечтал о таком кадре и смог реализовать его с помощью Роберта Бёркса — специалисту по оптическим эффектам.

В фильме «Подозрение» (1941) есть сцена, где стакан молока будто светится в темном коридоре

В фильме «Подозрение» (1941) есть сцена, где стакан молока будто светится в темном коридоре
Важный для сюжета момент со стаканом молока, который герой несёт по тёмному коридору был специально выделен светом. Как? Очень по-хичкоковски. Источник света был помещён прямо в стакан молока.

Хичкок контролирует запись звука в фильме «Шантаж» (1929)

Хичкок контролирует запись звука в фильме «Шантаж» (1929)
Первоначально фильм должен был быть немым, но под конец его создания появились технологии звукового кино, и часть сцен были пересняты. Актриса, исполняющая главную роль, Анни Ондра, говорила с чешским акцентом, поэтому её реплики произносила другая актриса — Джоан Бэрри.

Альфред Хичкок показывает Энтони Перкинсу как выглядеть угрожающе, просто стоя на месте. Съёмки «Психо»

Альфред Хичкок показывает Энтони Перкинсу как выглядеть угрожающе, просто стоя на месте. Съёмки «Психо»
А здесь Хичкок показывает Ингрид Бергман, как правильно добавлять яд в кофе на съёмках фильма «Дурная слава» (1946)

А здесь Хичкок показывает Ингрид Бергман, как правильно добавлять яд в кофе на съёмках фильма «Дурная слава» (1946)
Альфред Хичкок и сценарии всех его фильмов к 1966 году

Альфред Хичкок и сценарии всех его фильмов к 1966 году
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По материалам: триникси

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