Появились изображения персонажей Avowed — ожидаемого эксклюзива Xbox от Obsidian

Вадим Карасев





Ожидаемая ролевая игра Avowed от Obsidian и Xbox пока не имеет даты релиза. Кроме того, о проекте давно не появлялось никакой информации, только ходят слухи, что игра перешла в процессе разработки с движка Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5. Когда же Obsdiain и Xbox планируют выпустить Avoved — неизвестно.

В сети всплыли модели персонажей, как утверждается, из игры Avowed. Ниже на фото можно видеть то, что называется финальными концептами героев Avowed, которые были созданы старшим художником по персонажам студии Obsidian — Крейгом Матчетто.





Отмечается, что изображения впервые были опубликованы в сети еще в 2020 году, но тогда не было понятно, к какой игре они относятся. При этом, рендеры созданы на Unreal Engine 4, то есть к релизу (если игра будет выпущена на Unreal Engine 5) они могут быть значительно изменены.