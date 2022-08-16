Появились изображения персонажей Avowed — ожидаемого эксклюзива Xbox от Obsidian
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Появились изображения персонажей Avowed — ожидаемого эксклюзива Xbox от Obsidian

Появились изображения персонажей Avowed — ожидаемого эксклюзива Xbox от Obsidian


Ожидаемая ролевая игра Avowed от Obsidian и Xbox пока не имеет даты релиза. Кроме того, о проекте давно не появлялось никакой информации, только ходят слухи, что игра перешла в процессе разработки с движка Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5. Когда же Obsdiain и Xbox планируют выпустить Avoved — неизвестно.

В сети всплыли модели персонажей, как утверждается, из игры Avowed. Ниже на фото можно видеть то, что называется финальными концептами героев Avowed, которые были созданы старшим художником по персонажам студии Obsidian — Крейгом Матчетто.


Отмечается, что изображения впервые были опубликованы в сети еще в 2020 году, но тогда не было понятно, к какой игре они относятся. При этом, рендеры созданы на Unreal Engine 4, то есть к релизу (если игра будет выпущена на Unreal Engine 5) они могут быть значительно изменены.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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