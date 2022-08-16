Поклонники игр Bethesda уже начали подготовку к исправлению ошибок в Starfield
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Поклонники игр Bethesda уже начали подготовку к исправлению ошибок в Starfield

Поклонники игр Bethesda уже начали подготовку к исправлению ошибок в Starfield


Когда состоится релиз игры Starfield — неизвестно, но разработчики обещают выпустить проект в первой половине 2023 года. Игровое сообщество с нетерпением ждет релиз, в том числе уже поклонники Bethesda активно готовятся к исправлению ошибок в Starfield.

Как сообщает портал PCGamesN, создается группа авторов различных модификаций для игр Bethesda и просто членов игрового сообщества, заинтересованных в Starfield. Они уже объявили о разработке проекта The Starfield Community Patch — это фанатский патч, который будет решать проблемы игры. Заявлено, что The Starfield Community Patch будет нацелен на исправление ошибок базовой игры, в том числе: неправильного расположения объектов, сценарных ошибок, проблем со свойствами предметов, ошибок в миссиях, критических эксплойтов и так далее.

Создатели The Starfield Community Patch намерены после релиза игры Starfield начать собирать данные о найденных игроками ошибках и оперативно их исправлять. Отметим, что подобные фанатские патчи существуют и пользуются популярностью для многих других игр Bethesda.

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По материалам: newxboxone

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