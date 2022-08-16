Причины, по которым опадают яблоки с яблони раньше поспевания
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Причины, по которым опадают яблоки с яблони раньше поспевания

Причины, по которым опадают яблоки с яблони раньше поспевания

Опадание завязи с плодовых деревьев является нормальным показателем. Подобным образом растения сбрасывают плоды, которые не могут выкормить. Но когда начинают осыпаться зрелые яблоки, то это повод задуматься. Есть несколько причин, по которым яблоки опадают раньше созревания.

Причины опадания яблок раньше срока

Выделяют следующие причины, по которым яблоки могут опадать раньше созревания:

  • уже успели созреть, поэтому и осыпались;
  • сильно кислая почва, из-за чего дерево не может усваивать необходимые вещества;
  • засушливая погода приводит к тому, что ему недостаточно влаги;
  • зеленые или едва созревшие яблоки могут опадать из-за гниения, растрескивания или деформации;
  • плоды могут быть поражены болезнями или вредителями;
  • слишком много образовалось завязи, а дерево своевременно не сбросило лишние;
  • яблоня может сбрасывать плодовые завязи из-за большой нагрузки на ветвях;
  • вредителем для яблок является плодожорка, которая выедает плоды внутри и приводит к их осыпанию;
  • бедная земля, из-за чего дереву не хватает питания.


Бывают случаи, когда яблоки осыпаются раньше положенного срока из-за того, что не были соблюдены агротехнические работы.

В основном причина кроется в том, что дереву не хватает воды либо питательных веществ. Если же его регулярно поливали и подкармливали, а яблоки все равно опадают, то причина в данном случае совершенно другая.

Что делать если яблоки опадают раньше созревания

Есть несколько рекомендаций, которые необходимо выполнять в том случае, если яблоки стали осыпаться раньше созревания:

  • полить дерево 6-7 ведрами воды. При этом потребуется сделать бороздки вокруг кроны. Производить полив необходимо один раз в две недели. Не лишним будет замульчировать грунт, используя солому или опилки. Они будут сохранять влагу на долгое время;
  • яблоню можно подкормить органическими удобрениями — это может быть компост или перегной. Их необходимо вносить в приствольный круг, после чего смешивать с почвой. Потребуется взять 3-4 ведра;
  • растение также можно опрыскать стимулятором роста — это позволит предотвратить опадание плодов;
  • если в них нет червей, а семена уже потемнели, то настало время сбора урожая. Все дело в том, что некоторые сорта яблок опадают намного раньше положенного срока. В основном это касается гибридов. После опадания их следует поместить в погреб, где они и будут дозревать;
  • если на яблоках есть признаки болезни, то их потребуется обработать фунгицидом. Плоды, которые начали гнить, нужно собрать и уничтожить.


В осенний период времени в почву желательно внести мел, особенно если она кислая. После этого как следует проредить крону, убрав все старые ветки и те, которые растут внутрь. В начале весны необходимо производить обработку деревьев от болезней и вредителей. Можно обрабатывать еще и поздней осенью, после того, как урожай был собран. Это позволит избежать многих проблем с плодами.

Чтобы повысить урожайность, необходимо привлечь в свой сад насекомых, которые будут опылять яблони. Именно поэтому можно высадить садовую растительность: чернокорень, маттиолу, змееголовник или фацелию.

# Общество Сад, огород
По материалам: rsute

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