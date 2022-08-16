Прохор Шаляпин познакомился с новой возлюбленной

Певец Прохор Шаляпин недолго горевал по покойной жене. Еще совсем недавно артист был безутешным вдовцом, который никак не может смириться со смертью своей жены Татьяны Дэвис. Артист посвящал скончавшейся от коронавируса женщине песни, говорил, что всегда будет тосковать по ней. Похоже, что тоска по возлюбленной прошла: Прохор пустился в новое любовное плавание. Вот уже несколько месяцев певец выходит в свет с эффектной блондинкой Ольгой Сан. Девушка несколько лет жила в Австралии. Она была замужем, но муж оказался тираном, и Ольге вместе с дочерью пришлось тайно бежать из страны. К счастью, побег оказался удачным. В Москве Сан сумела построить карьеру и стала публичной личностью. На одном из светских мероприятий она столкнулась с Шаляпиным.«У нее все из рук выпало, все полетело, и мат полился. Я тоже как бы чуть-чуть очумел от такого, и как-то так мы друг на друга посмотрели. У нее вытаращенные глаза, у меня вытаращенные», — вспоминает Прохор. Чтобы сгладить впечатление от такого знакомства, Шаляпин пригласил Ольгу выпить кофе, затем они сходили на свидание, а уже через некоторое время певец перебрался жить к новой возлюбленной. К слову, обоим пришлось отстаивать свое право на счастье и любовь. Близкие Ольги предупреждали ее, чтобы та сторонилась Шаляпина из-за его скандальной репутации и многочисленных романов со зрелыми женщинами. Прохору же, в свою очередь, досталось от фанатов за короткий траур. По их мнению, артист недостаточно долго скорбел по супруге. Однако Шаляпин заверил, что достаточно натосковался по Татьяне и что теперь намерен радоваться жизни и новой любви, сообщает Пятый канал.