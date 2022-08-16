Прохор Шаляпин снимается в новом сериале: подробности проекта
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Прохор Шаляпин снимается в новом сериале: подробности проекта

Прохор Шаляпин снимается в новом сериале: подробности проекта

Певец Прохор Шаляпин больше известен публике не творчеством, а из-за своих скандальных романов с дамами гораздо старше себя. Но на счету Прохора не только певческая карьера, но и актерская. Шаляпин снимался в нескольких сериалах, но в эпизодических ролях певцов или камео. Теперь он решил сменить свой актерский имидж.


Прохор рассказал, что сейчас снимается в сериале продюсера и режиссёра Виктора Тамбовкина «Месть за Лупиту». Что это за проект, пока не известно. В открытых источниках такой сериал не упоминается. Возможно, финальное название изменится, или это будет совсем авторский проект, о котором зрители узнают только после премьеры.



По словам Прохора, ему досталась роль адвоката, который «дурит старушек». Подписчики Шаляпина в комментариях моментально отреагировали на это уточнение. Пользователи сети пишут, что он занимается этим не только в кино, видимо, намекая на его романы со старшими дамами. Впрочем, большинству понравился новый образ певца, кроме одной детали. Подписчики утверждают, что Прохору не идут усы.



Напомним, что после утраты своей супруги в прошлом году, Прохор оставался один. Но недавно его начали замечать в компании Ольги Сан. Оказалось, что пара встречается уже несколько месяцев. 36-летняя девушка по профессии модель и актриса. Она была замужем и некоторое время жила в Австралии. Но, по словам Ольги, ее супруг оказался тираном, и она сбежала от него, забрав с собой ребенка.


# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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