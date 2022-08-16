Путин назвал тщетными все попытки отменить Россию

Вадим Карасев

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников IV фестиваля "Таврида.Арт" в Крыму, отметив, что все попытки отменить русскую тщетны и глупы. Видеообращение президента опубликовано на официальном сайте главы государства.

"Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию, тщетны. Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории. Но историю делают люди. И сегодня это в том числе вы – молодые, умеющие мечтать и творить, работать и побеждать. Вам продолжать традиции культуры, обеспечивать преемственность поколений", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что каждый из участников форума - яркая, творческая личность.

"Вы представляете различные направления культуры и искусства, но вас объединяют общие и всем понятные ценности: вера в справедливость, любовь к Родине, стремление к саморазвитию, искреннее желание помогать людям. Именно эти качества, качества национального характера делают наш народ непобедимым, а нашу тысячелетнюю культуру – великой", - сказал глава государства.

Он отметил, что искренне рад, что бухта Капсель и древний Судак стали традиционным центром притяжения одарённой молодёжи из разных регионов России. Более того, в этом году в дружная команда фестиваля пополнилась ребятами из освобождённых территорий – из Донецкой и Луганской народных республик.

"Знаю, что вы своими творческими достижениями, своими делами поддерживаете наших героев – солдат, офицеров, добровольцев и ополченцев на Донбассе", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что "любые сложности и испытания – это время новых возможностей" и пожелал всем участникам "Тавриды" обрести новых друзей и покорить новые вершины мастерства.

Арт-кластер "Таврида" собрал 4 тыс. молодых людей со всей России, а также Луганской и Донецкой народных республик, Херсона и Запорожья — с 16 по 18 августа к ним присоединятся зрители: жители и гости Республики Крым. В рамках мероприятия в общей сложности запланировано более 3 тыс. событий в 25 локациях на территории площадью 150 га.