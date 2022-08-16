Путин установил в России звание «Мать-героиня»
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Путин установил в России звание «Мать-героиня»

Путин установил в России звание «Мать-героиня»Путин учредил в России звание «Мать-героиня» и ввел выплату в один миллион рублей

Президент России Владимир Путин учредил в стране звание «Мать-героиня» для женщин, родивших и воспитавших десять и более детей, об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

В документе уточняется, что обладательницам данной награды будут выплачивать единовременное поощрение в размере один миллион рублей.

«Установить звание "Мать-героиня" для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами России», — говорится в сообщении.

Политик поддержал идею возродить звание «Мать-героиня» 1 июня. По словам президента, российские власти решили обновить и расширить положение о мерах по социальной поддержке многодетных семей. Глава государства уточнил, что выплата женщинам, которые получат это звание, составит один миллион рублей, а обладателям медали ордена и ордена «Родительская слава» — 200 и 500 тысяч рублей.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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