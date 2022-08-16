Разработчики StarkWare запустили новое решение для L2-масштабирования Ethereum
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Разработчики StarkWare запустили новое решение для L2-масштабирования Ethereum

Разработчики StarkWare запустили новое решение для L2-масштабирования Ethereum


Проект StarkWare запустил в основной сети Ethereum технологию масштабирования второго уровня с использованием рекурсивных доказательств.


По словам разработчиков, новое решение уже задействовано в приложениях на базе StarkNet и StarkEx. Способствуя масштабированию, оно снижает комиссии, ускоряет транзакции, а также «готовит почву для L3 и прочих преимуществ».

Написанные на языке Cairo рекурсивные доказательства значительно повышают потенциал L2-масштабирования, пояснили в компании.


«Они позволят многократно увеличить число транзакций, которые можно передать в сеть Ethereum с помощью одного доказательства», — отметили разработчики.


По их словам, концепция «бросает вызов ограничениям масштабирования». С помощью нового метода множество доказательств можно объединить в одно.


«Это словно найти способ с легкостью разместить тысячи пассажиров в самолете вместо нескольких сотен», — отметил разработчик Гидеон Кемпфер.


Напомним, в июле StarkWare запустил токен управления сети StarkNet.

В мае проект привлек $100 млн в рамках раунда финансирования Серии D. Стартап оценили в $8 млрд.

# Экономика starkware, rollups, масштабирование, новости
По материалам: ForkLog

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