Разработчики StarkWare запустили новое решение для L2-масштабирования Ethereum

Проект StarkWare запустил в основной сети Ethereum технологию масштабирования второго уровня с использованием рекурсивных доказательств.

По словам разработчиков, новое решение уже задействовано в приложениях на базе StarkNet и StarkEx. Способствуя масштабированию, оно снижает комиссии, ускоряет транзакции, а также «готовит почву для L3 и прочих преимуществ».



Написанные на языке Cairo рекурсивные доказательства значительно повышают потенциал L2-масштабирования, пояснили в компании.

«Они позволят многократно увеличить число транзакций, которые можно передать в сеть Ethereum с помощью одного доказательства», — отметили разработчики.

По их словам, концепция «бросает вызов ограничениям масштабирования». С помощью нового метода множество доказательств можно объединить в одно.

«Это словно найти способ с легкостью разместить тысячи пассажиров в самолете вместо нескольких сотен», — отметил разработчик Гидеон Кемпфер.

Напомним, в июле StarkWare запустил токен управления сети StarkNet.



В мае проект привлек $100 млн в рамках раунда финансирования Серии D. Стартап оценили в $8 млрд.