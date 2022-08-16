Россия потребовала восстановить видео с YouTube-канала посольства РФ в Британии

Вадим Карасев

Роскомнадзор потребовал восстановить видео с YouTube-канала посольства РФ в Британии

Роскомнадзор потребовал от от компании Google восстановить доступ к видеоматериалам YouTube-канала посольства РФ в Великобритании и Северной Ирландии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Там указали, что видеохостинг пытается ограничить информационную работу российского диппредставительства, в корне нарушая ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Отмечается, что с апреля 2020 года выявлено более 80 актов цензуры в отношении российских YouTube-каналов.

16 августа YouTube удалил 29 материалов с аккаунта посольства России в Великобритании. Большая часть удаленных роликов — интервью посла России в Великобритании Андрея Келина, которые были записаны в период со 2 марта по 15 августа 2022 года. В диппредставительстве требуют, чтобы платформа вернула видеозаписи и принесла извинения.