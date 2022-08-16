Шахназаров высказался о зрителях Максима Галкина
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Шахназаров высказался о зрителях Максима Галкина

Шахназаров высказался о зрителях Максима Галкина
Артист Максим Галкин теперь зарабатывает за рубежом. Журналист Михаил Шахназаров в шоу «Полный абзац» высмеял юмориста Максима Галкина. «Галкин выступал в рыболовецком поселке Роя с населением полторы тысячи человек. Там построили на деньги Евросоюза летний зал. Красивые стены. Ну как у крематория. Украли, правда, деньги на стульчиках. От руки написано место 18, 19», сказал Михаил Шахназаров.
Как отметил Шахназаров, в Латвии сейчас очень благодарная публика. «Покажешь пальчик указательный — они смеются. Скажешь: «Раша — параша». Будут хохотать до усеру. А в замке у Галкина в России рыцари круглого стола сейчас оборону ведут. Там дракон синий летает и пускает столп огня», — заметил журналист. Напомним, что Максим Галкин уехал из России. Он уже не раз негативно высказывался о родной стране.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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