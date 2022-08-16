Шея здорового человека: о каких заболеваниях может сказать ее внешний вид

Различные заболевания сказываются не только на внутренних органах человека, но и на внешнем виде. Одни более выражены и можно понять, чем человек болен, а другие менее, и сказать, чем он страдает, при беглом взгляде не получится. Читайте далее, о каких заболеваниях может сказать внешний вид шеи.

Ком в горле

Щитовидная железа не должна быть видна снаружи. Если ее видно невооруженным взглядом, значит на ней появился узел или опухоль. Но раньше времени не стоит паниковать, потому что большинство из них являются доброкачественными.

Для начала необходимо обратиться к врачу. Он должен дать направление на анализ, выписать лекарства и посоветовать, что с этим делать дальше. Если опухоль достаточно большая, то лучшим способом будет ее удаление хирургическим путем, иначе в будущем она может мешать глотать или дышать.

Увеличенный размер лимфатических узлов

Они могут увеличиваться самостоятельно – это является признаком того, что иммунитет борется с каким-то заболеванием. Тем не менее если они достаточно большого размера и никаких болезней не наблюдается, тогда необходимо обратиться к врачу. Это может сигнализировать об одной из стадий рака шеи. Если подобная опухоль возникла под челюстью – это рак ротовой полости. Главное помнить, чем раньше человек обратится за помощью, тем быстрее и легче он сможет излечиться от различных недугов.

Шея полностью опухла

Иногда шея может опухать из-за бактерий, которые попадают в кровеносную систему, например, после того, как человек посетил стоматолога. Такой отек уйдет сам по себе в течении 14 дней, а если нет, тогда необходимо обратиться к специалисту за помощью, чтобы убедиться, что там нет ничего серьезного.





Различные выпуклости

Проблемы с сердцем, как ни странно, могут влиять и на шею человека, а именно вызывать различные припухлости по бокам. Когда сердце не справляется со своей основной задачей, это может привести к выпячиванию вен на теле. Если есть адекватное лечение, которое назначил врач, тогда бояться не стоит. Но все же необходимо регулярное посещение больницы для общей проверки организма.

Шея больше положенного размера

У мужчин она не должна превышать 40 сантиметров, а у женщин – 34. Если она больше, то необходимо обратиться к врачу, иначе это может вызвать не только храп во время сна, но и появление такого заболевания, как апноэ.

Пульсация

Если внезапно на шее появляется пульсация, это не очень хороший знак, нужен осмотр у специалиста. Если, помимо этого, есть одышка и слабость, значит, присутствуют сердечные проблемы: оно довольно тяжело работает и нужна срочная консультация врача.