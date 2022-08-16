Школьников может ожидать сюрприз на первое сентября

Может быть принят приятный закон для школьников и родителей. Депутаты Госдумы готовятся рассмотреть законопроект, который предусматривает ежегодные выплаты на учащихся к началу учебного года. Если документ будет принят, накануне 1 сентября родители детей от 6 до 18 лет будут получать по 21 800 рублей. Депутаты предлагают выплачивать деньги не только семьям, где есть школьники, но также и родителям учащихся средних специальных или высших учебных заведений при очной форме обучения. «Предлагается осуществлять ежегодную выплату перед началом учебного года семьям, имеющим детей, обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего, а также очной формы среднего и высшего образования, реализуемым в РФ», — говорится в пояснительной записке. Как рассказала соавтор инициативы, первый заместитель руководителя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, для малоимущих семей предлагается выплата в размере 34 600 рублей, а для малоимущих студентов — 23 200 рублей. Эксперт отметила, что цены на учебники и тетради выросли. А кроме них детям необходимо покупать одежду, обувь, рюкзак и канцелярские принадлежности. «Насколько мне известно, в этом году некоторые семьи отказались от летнего отдыха на море, понимая, что средств им хватит либо на сборы в школу, либо на путешествие. Поэтому предлагаем поддержать родителей», — приводит мнение депутата ТАСС. Ранее аналитики подсчитали, сколько в этом году россияне тратят на сборы к 1 сентября. Так, средний чек на одежду, обувь и прочие принадлежности составил около 15 000 рублей. Эксперты выяснили, что в прошлом году все то же самое обходилось родителям на 20% дешевле.