Сколько весит Лука Сафронов

Сын Никаса Сафронова Лука никогда не отличался маленьким весом. Мужчина всегда был полным, и это его вполне устраивало. Когда же сеть ресторанов быстрого питания «McDonald's» покинула Россию, он даже переживал, что теперь похудеет. Но как бы ни так – Лука продолжает набирать и чувствует себя абсолютно комфортно.

До закрытия McDonald's 29-летний пианист весил 270 кг. С той поры прошло 5 месяцев, и за все это время Лука вес не отслеживал. Впервые он встал на весы в эфире шоу «Пусть говорят». Удивительно, но меньше чем за полгода Сафронов поправился на 19 кг.

Увидев цифру 289, ведущий программы Дмитрий Борисов был озадачен. Но Лука пояснил, что ему очень нравится собственное тело: в своей форме он чувствует себя легко и удобно.

«В студии было много героев, которые плакали, говоря, что при весе в 220 килограммов они не могут жить и умирают от жира». – делился позже Сафронов мнением о программе. - «А я вышел веселый, радующийся жизни и бодрый!».





Лука не ограничивает себя в питании, не соблюдает диет и ест все, что захочет. Сын художника не намерен худеть и нацелен только на набор веса: сейчас его цель 300 кг. После съемок в шоу «Пусть говорят» Сафронов-младший улетел в Египет, где наслаждается изысканными блюдами. Пианист делится, что многие его узнают и подходят фотографироваться. Но Лука берет за каждый совместный кадр деньги – по 10 долларов, так как девушки норовят не только сделать снимок, но и потрогать за разные места. Это должно стоить денег, считает Лука. За день Сафронов, таким нехитрым способом, зарабатывает в среднем 200 долларов.

К слову, поклонники любят Луку не за подтянутое тело, а за богатый внутренний мир. На личное страничке пианиста они оставляют приятные комментарии и пишут, что восхищаются мужчиной.