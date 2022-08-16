Сколько весит Лука Сафронов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сколько весит Лука Сафронов

Сколько весит Лука Сафронов

Сын Никаса Сафронова Лука никогда не отличался маленьким весом. Мужчина всегда был полным, и это его вполне устраивало. Когда же сеть ресторанов быстрого питания «McDonald's» покинула Россию, он даже переживал, что теперь похудеет. Но как бы ни так – Лука продолжает набирать и чувствует себя абсолютно комфортно.

До закрытия McDonald's 29-летний пианист весил 270 кг. С той поры прошло 5 месяцев, и за все это время Лука вес не отслеживал. Впервые он встал на весы в эфире шоу «Пусть говорят». Удивительно, но меньше чем за полгода Сафронов поправился на 19 кг.

Увидев цифру 289, ведущий программы Дмитрий Борисов был озадачен. Но Лука пояснил, что ему очень нравится собственное тело: в своей форме он чувствует себя легко и удобно.

«В студии было много героев, которые плакали, говоря, что при весе в 220 килограммов они не могут жить и умирают от жира». – делился позже Сафронов мнением о программе. - «А я вышел веселый, радующийся жизни и бодрый!».


Лука не ограничивает себя в питании, не соблюдает диет и ест все, что захочет. Сын художника не намерен худеть и нацелен только на набор веса: сейчас его цель 300 кг. После съемок в шоу «Пусть говорят» Сафронов-младший улетел в Египет, где наслаждается изысканными блюдами. Пианист делится, что многие его узнают и подходят фотографироваться. Но Лука берет за каждый совместный кадр деньги – по 10 долларов, так как девушки норовят не только сделать снимок, но и потрогать за разные места. Это должно стоить денег, считает Лука. За день Сафронов, таким нехитрым способом, зарабатывает в среднем 200 долларов.


К слову, поклонники любят Луку не за подтянутое тело, а за богатый внутренний мир. На личное страничке пианиста они оставляют приятные комментарии и пишут, что восхищаются мужчиной.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

«Дыра» в балансе Celsius Network составила $2,85 млрд
«Дыра» в балансе Celsius Network составила $2,85 млрд
Дешево и надежно: зачем класть чайный пакетик в унитаз
Дешево и надежно: зачем класть чайный пакетик в унитаз
Слишком вызывающая школьная форма для девочек возмутила родителей в Кубани
Слишком вызывающая школьная форма для девочек возмутила родителей в
ОП РФ проведет форум на тему цифровизации ЖКХ
ОП РФ проведет форум на тему цифровизации ЖКХ
Сколько весит Лука Сафронов
Сколько весит Лука Сафронов
Deathloop может выйти на Xbox и в Game Pass уже через месяц
Deathloop может выйти на Xbox и в Game Pass уже через месяц
Стало известно, почему Барзиков и Бухынбалтэ срочно помирились
Стало известно, почему Барзиков и Бухынбалтэ срочно помирились
Какие дни считаются удачными по лунному календарю для зачатия красивого ребенка
Какие дни считаются удачными по лунному календарю для зачатия
Камни-обереги для защиты от негативной энергии
Камни-обереги для защиты от негативной энергии
Мультисиг-кошелек фонда Tornado Cash перешел под управление ДАО
Мультисиг-кошелек фонда Tornado Cash перешел под управление ДАО
В Иркутском госпитале ветеранов выделили 185 мест для лечения пациентов с ковидом
В Иркутском госпитале ветеранов выделили 185 мест для лечения
Вирусолог допустил вспышку гриппа в России
Вирусолог допустил вспышку гриппа в России

Топ на сегодня

Топ-5 лучших фронт-киков в истории UFC
Топ-5 лучших фронт-киков в истории UFC
Подборка фотографий из серии "все познается в сравнении" (14 фото)
Подборка фотографий из серии "все познается в сравнении"
Умер бард-исполнитель Валерий Мищук
Умер бард-исполнитель Валерий Мищук
В России упала доля продаж собственных продуктов
В России упала доля продаж собственных продуктов
Опрос показал отношение поляков к событиям на Украине
Опрос показал отношение поляков к событиям на Украине

Еще по теме

Сын Никаса Сафронова без McDonald's еще больше поправился
Сын Никаса Сафронова растолстел почти до 300 килограммов
Сын Никаса Сафронова может умереть в любой момент
Сын Никаса Сафронова наручниками приковал себя к Макдональдсу