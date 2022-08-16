Скупает земли на Гавайях, автомобили и помогает детям: на что Марк Цукерберг тратит свое состояние в 65 млрд долларов

Вадим Карасев

Основатель Facebook* Марк Цукерберг — один из самых влиятельных и богатых людей в мире. По данным Forbes, его состояние составляет 64,7 миллиарда долларов, и большую часть из них он тратит на благотворительность. Но он также вкладывает деньги в недвижимость, особенно на Гавайях, и в автомобили. Издание Insider составило перечень трат миллиардера.

В прошлом году состояние Цукерберга превысило 100 млрд долларов, однако с начала этого года предприниматель пережил резкое падение из-за сбоев в работе сервисов Meta**, а также публикации отчета, в котором говорилось о снижении количества активных пользователей Facebook*. Тем не менее в режим строгой экономии миллиардер пока не перешел. Хотя Цукерберг в основном ведет себя сдержанно и не выставляет напоказ свое богатство за счет модной одежды или громких вечеринок, он много тратит на недвижимость, особенно в тропическом раю — на Гавайях. Он и его жена Присцилла Чан также инвестируют в детское образование и медицинские исследования. Итак, на что тратит свое состояние Цукерберг?

Одежда

Как и многие другие резиденты Кремниевой долины, Цукерберг не одевается в броские костюмы — он носит простые джинсы, футболки и свитера. Но, как сообщается, они намного дороже, чем кажутся, и продаются в розницу за сотни и даже тысячи долларов. Например, свои знаменитые серые футболки Цукерберг заказывал у Brunello Cucinelli, и стоили они порядка 300—400 долларов за штуку.





Машины

Цукерберг известен тем, что водит относительно недорогие автомобили. Его видели за рулем Acura TSX и Honda Fit, стоимость которых не превышает 30 тысяч долларов. В 2014 году, когда он занимал третью строчку в рейтинге самых богатых людей мира, он купил черный Volkswagen GTI с механической коробкой передач, который тоже стоил около 30 тысяч долларов. Но тогда же появилась информация, что предприниматель потратил серьезные деньги, по крайней мере, на один спортивный автомобиль: итальянский Pagani Huayra, который продается примерно за 1,3 млн долларов.

В июле этого года Цукерберг опубликовал фотографию двух отремонтированных винтажных Ford Bronco, одного нежно-голубого и одного черного, с подписью "Для него и для нее". Цена этих моделей неизвестна, но не секрет, что увлечение винтажными автомобилями — хобби не из дешевых. На профессиональных сайтах цена Ford Bronco 1970 года выпуска варьируется от 70 до 100 тысяч долларов, но есть и более дорогие экземпляры.





Недвижимость

А вот на недвижимость миллиардер тратится куда охотнее — расходы по этой статье точно можно назвать самыми крупными.

В мае 2011 года он купил дом площадью около 500 квадратных метров в Пало-Альто за 7 млн долларов. В следующем году Цукерберг начал покупать недвижимость вокруг своего дома, потратив более 30 миллионов долларов на приобретение четырех домов с намерением перестроить их. Известно, что обычно он покупает соседние дома из соображений конфиденциальности.

У него также был особняк в Сан-Франциско. В 2013 году он купил дом площадью более 500 квадратных метров и потратил более 1 млн долларов на ремонт, включая постройку теплицы и реконструкцию кухни. В июле этого года он продал особняк за 31 млн долларов, что стало крупнейшей сделкой с жилой недвижимостью в Сан-Франциско в этом году.





В 2014 году портфель недвижимости миллиардера пополнили объекты на острове Кауаи: бывшая плантация сахарного тростника площадью 144 гектара и пляж Пилаа с белоснежным песком площадью почти 160 гектаров. Скупка земли и недвижимости на Гавайях сопровождалась скандалами. Так, в 2016 году Цукерберг разозлил соседей, построив стену высотой почти два метра вокруг своей собственности, а в 2017 году он подал иск против гавайских семей, у которых были претензии на право собственности на земельные участки в его собственности. Хотя потом он отозвал иск, местные жители обвинили его в "неоколониализме".

Это Цукерберга не остановило. В марте 2021 года он потратил 53 млн долларов на покупку почти 243 гектаров земли на Кауаи, а в декабре купил еще 44 гектара земли поблизости за 17 млн долларов.

На Гавайях предприниматель любит отдыхать и заниматься своими хобби. Например, именно там его сфотографировали катающимся в океане у Кауаи на электрической доске для серфинга стоимостью 12 тысяч долларов. Позднее фото стали мемом. Кроме того, он тренируется стрелять из лука и метать копья на территории своего участка. Когда же Цукерберг путешествует по работе, то расходы берет на себя Meta**: обеспечение безопасности Цукерберга и его семьи обошлась компании в 23 млн долларов в 2020 году.





В 2018 году Цукерберг раскошелился на два дома на берегу озера Тахо, которые обошлись в 59 миллионов долларов. Цукербергу также принадлежат почти 200 метров береговой линии между двумя его владениями на озере.

Благотворительность

Цукерберг присоединился к Биллу Гейтсу, Уоррену Баффету и более чем 200 другим миллионерам и миллиардерам, которые поклялись пожертвовать большую часть своего состояния на благотворительность. Он планирует продать 99% своих акций Facebook* при жизни.

Деньги он вкладывает в The Chan Zuckerberg Initiative (CZI) — благотворительную организацию, основанную им вместе с женой в 2015 году и ориентированную на "индивидуальное обучение, лечение болезней, объединение людей и создание сильных сообществ".





Марк Цукерберг с женой и детьми

За эти годы фонд предоставил гранты почти на 3 млрд долларов. Например, в 2020 году организация вложила 4,2 млн долларов в программу занятости для жителей Кауаи и выделила региону 1 млн долларов на помощь в борьбе с коронавирусом. CZI также пожертвовала миллионы в прошлом году на такие цели, как реформа уголовного правосудия и доступное жилье. Фонд также финансирует медицинские исследования. CZI запустила некоммерческую организацию под названием Biohub, чтобы начать поиск лекарства от различных болезней, а также проводить исследования в области геномики, инфекционных заболеваний и имплантируемых устройств.

*Facebook принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

**Meta признана в РФ экстремистской организацией

Надя Бесчетникова