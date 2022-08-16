СМИ: Перевод денег без открытия счета предложили ограничить

Росфинмониторинг предложил ужесточить порядок перевода денег без открытия счета, ограничив их суммой в 60 тысяч рублей при операциях по упрощенной схеме. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на поправки в антиотмывочный закон, подготовленные Федеральной службой.

В частности предлагается установить лимит в размере 60 тысяч рублей для переводов граждан при упрощенной идентификации клиента без открытия счета. Между тем, по мнению экспертов, оптимальной планкой для перевода без открытия счета после упрощенной идентификации является сумма в 600 тысяч рублей. Такой лимит затронет относительно небольшое количество клиентов и не приведет к росту издержек.

Кроме того, по данным издания, поправки предусматривают отмену требования указывать прописку при переводе до 100 тысяч рублей. Еще одной новацией может стать отмена норма, по которой банк самостоятельно заполняет расчетные документы, используя информацию, полученную от клиента. По мнение специалистов, отмена автозаполнения может привести к проблемам с автоплатежами и потребует от банков перестроения системы.