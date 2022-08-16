Софии Ротару позавидовал украинский продюсер

Певица София Ротару будет жить на хорошую пенсию. Недавно София Михайловна вышла из тени и обозначила свою политическую позицию, встав на сторону родной Украины. Соотечественник артистки, продюсер Владимир Бебешко считает, что Ротару может позволить себе все, ведь шикарная жизнь ей обеспечена. После такого выпада вряд ли София Михайловна наведается в Россию с концертами в ближайшее время. Не исключено, что 75-летняя исполнительница уйдет на заслуженный отдых и посвятит себя семье. «София Михайловна Ротару, попрошу! Она уже бабка. Я записывал с ней альбом целый. Сейчас она на пенсии, наверное. А пенсия у нее... Там такая пенсия! Вам бы такую ​​пенсию, вы бы здесь не сидели и не парились», — поделился в одном из интервью продюсер Владимир Бебешко.Также Бебешко высказался о позиции Константина Меладзе, который предпочитает не комментировать происходящее на Украине. «Меня совершенно не удивляет его исчезновение из публичной среды. Он такой же человек, как и все, хочет жить в Италии, так пусть живет! У него есть все права на это, более того, он грузин», — подчеркнул 65-летний Владимир Владимирович. Напомним, у Меладзе есть своя недвижимость в курортном городе Форте-дей-Марми. Здесь он проживает с женой, певицей Верой Брежневой. Правда, недавно ходили слухи о серьезном разладе супругов. «Я давно не в Италии. Там у Кости гостила наша младшая дочь, и я приезжала, только чтобы забрать Лиечку. Виделись мы буквально 15 минут в аэропорту — Костя был один, без Веры. Знаете, я не лезу в чужую личную жизнь и даже с детьми ее не обсуждаю. Я не знаю, как там у них было раньше, как стало сейчас. Но по моим наблюдениям, все у них в семье в порядке», — делилась по этому поводу экс-избранница продюсера и мать троих его детей Яна Сумм.