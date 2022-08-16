Сосед запретил женщине тренироваться в ее саду, потому что она "эротично дышит"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сосед запретил женщине тренироваться в ее саду, потому что она "эротично дышит"

Сосед запретил женщине тренироваться в ее саду, потому что она "эротично дышит"

Женщина из Шотландии совсем недавно стала мамой и решила после родов привести фигуру в порядок, устроив в своем саду тренировки. Однако планы ее нарушил сосед, которому это крайне не понравилось.

Новоиспеченная мать решила рассказать свою историю на форуме под ником LuciferKitty, чтобы попросить совета у пользователей. Она сказала, что лишь хотела заниматься утренней зарядкой в саду, чтобы не будить спящего ребенка и не мешать работающему на удаленке мужу.


Ничего не предвещало беды, но вдруг к женщине постучался сосед и попросил тренироваться в доме, поскольку он "хотел спокойно понаблюдать за своей рыбой". Шотландка искренне не поняла, чем она ему помешала, но оказалось, что нужно было просто не так "эротично" дышать либо уйти в дом.

Я очень расстроена. У нас есть видеонаблюдение, я проверила, насколько громко тренируюсь, и, честно говоря, никакого шума не было, в основном только тяжелое дыхание, которое камера едва могла уловить.

LuciferKitty решила спросить у юзеров, права ли она, что ей вообще теперь делать. "Это ваш сад, вы просто работаете в нем", "Если их это беспокоит, то пусть зайдут в дом, пока вы занимаетесь", "Он жалуется на то, что вы в своем саду дышите?", "Сосед помешан, вы имеете полное право делать это", — поддержали женщину пользователи.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Рэпер Фараон неожиданно круто исполнил хит Владимира Преснякова "Замок из дождя"
Рэпер Фараон неожиданно круто исполнил хит Владимира Преснякова
Действительно ли нельзя есть яблоки до Яблочного Спаса, мнение церкви
Действительно ли нельзя есть яблоки до Яблочного Спаса, мнение церкви
Новый трейлер Commandos 3 HD Remaster к релизу игры в Game Pass
Новый трейлер Commandos 3 HD Remaster к релизу игры в Game Pass
Сосед запретил женщине тренироваться в ее саду, потому что она "эротично дышит"
Сосед запретил женщине тренироваться в ее саду, потому что она
В Иркутской области полиция разыскивает четырех человек, заблудившихся в лесу
В Иркутской области полиция разыскивает четырех человек,
На "Таврида.АРТ" прошел фестиваль патриотической песни
На "Таврида.АРТ" прошел фестиваль патриотической песни
Россия потребовала восстановить видео с YouTube-канала посольства РФ в Британии
Россия потребовала восстановить видео с YouTube-канала посольства РФ
Лучшие шутки и мемы из Сети - 16.08.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 16.08.2022 (15 фото)
В Польше усомнились в заявлении властей о достаточных запасах газа
В Польше усомнились в заявлении властей о достаточных запасах газа
Compound анонсировал запуск третьей версии DeFi-протокола
Compound анонсировал запуск третьей версии DeFi-протокола
МИД Китая назвал долю отказавшихся от санкций против России
МИД Китая назвал долю отказавшихся от санкций против России
Какие продукты, кроме яблок, можно освящать в церкви на Яблочный спас
Какие продукты, кроме яблок, можно освящать в церкви на Яблочный спас

Топ на сегодня

Сколько весит Лука Сафронов
Сколько весит Лука Сафронов
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Луна в Овне 2022
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Луна в Овне 2022
Иван Ургант сообщил о своем сольным концерте в Москве
Иван Ургант сообщил о своем сольным концерте в Москве
«Дыра» в балансе Celsius Network составила $2,85 млрд
«Дыра» в балансе Celsius Network составила $2,85 млрд
Светлана Лобода - сбитый летчик, заявил Шахназаров
Светлана Лобода - сбитый летчик, заявил Шахназаров

Еще по теме

Житель Детройта застрелил женщину, пытаясь спасти ее от злой собаки
На сенатора Рэнда Пола напал сосед
Многодетная мама Наталья Водянова показала фигуру на отдыхе
Насильник в Миссури попросил жертву дать ему насладиться пивом перед арестом