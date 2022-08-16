Сосед запретил женщине тренироваться в ее саду, потому что она "эротично дышит"

Вадим Карасев

Женщина из Шотландии совсем недавно стала мамой и решила после родов привести фигуру в порядок, устроив в своем саду тренировки. Однако планы ее нарушил сосед, которому это крайне не понравилось.

Новоиспеченная мать решила рассказать свою историю на форуме под ником LuciferKitty, чтобы попросить совета у пользователей. Она сказала, что лишь хотела заниматься утренней зарядкой в саду, чтобы не будить спящего ребенка и не мешать работающему на удаленке мужу.

Ничего не предвещало беды, но вдруг к женщине постучался сосед и попросил тренироваться в доме, поскольку он "хотел спокойно понаблюдать за своей рыбой". Шотландка искренне не поняла, чем она ему помешала, но оказалось, что нужно было просто не так "эротично" дышать либо уйти в дом.

Я очень расстроена. У нас есть видеонаблюдение, я проверила, насколько громко тренируюсь, и, честно говоря, никакого шума не было, в основном только тяжелое дыхание, которое камера едва могла уловить.

LuciferKitty решила спросить у юзеров, права ли она, что ей вообще теперь делать. "Это ваш сад, вы просто работаете в нем", "Если их это беспокоит, то пусть зайдут в дом, пока вы занимаетесь", "Он жалуется на то, что вы в своем саду дышите?", "Сосед помешан, вы имеете полное право делать это", — поддержали женщину пользователи.