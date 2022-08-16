Совет блогера заклеить скотчем рот для хорошего сна напугал врачей

Вадим Карасев

Врач Кулпеппер назвал опасным совет TikTok-блогера заклеивать рот скотчем для хорошего сна

В социальной сети TikTok набрало популярность видео, в котором блогер под ником @movewithjames советует пользователям заклеивать рот скотчем для хорошего сна. Как сообщает Fox News, рекомендация мужчины напугала некоторых врачей: они назвали ее опасной для здоровья.

В ролике, набравшем 3,1 миллиона просмотров, блогер рассказал, что уже два года он перед сном заклеивает рот. По словам мужчины, благодаря этому способу он перестал храпеть по ночам. Он также отметил, что качество его сна в целом улучшилось благодаря новой привычке.

Врач Дэвид Кулпеппер назвал совет блогера ужасным и призвал пользователей не следовать ему. «Меня беспокоит то, что это (рекомендация заклеивать рот перед сном — прим. «Ленты.ру») преподносят как нечто полезное», — сказал специалист. Он объяснил, что у человека, который заклеивает рот скотчем, во время сна могут возникнуть проблемы с дыханием, например, из-за простуды или аллергии, и тогда он может задохнуться от недостатка воздуха.

С тем, что такой способ может нести угрозу для человека, согласился и специалист по сну Балджиндер Сидху. «Я бы не рекомендовал заклеивание рта как способ решения проблем со здоровьем», — подчеркнул врач. Он посоветовал всем, кто испытывает проблемы со сном, в первую очередь обращаться к специалистам.

Ранее TikTok-блогерша опубликовала видео, в котором перечислила признаки грядущих сокращений на работе. Так, она заявила, что работники, которые рискуют попасть под сокращения, могут получать от руководства обратную связь, к которой они не привыкли.