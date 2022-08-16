Совет законодателей поддержал запрет пропаганды идеологии чайлдфри

Совет законодателей России поддержал предложение о запрете пропаганды идеологии чайлдфри в России. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания-курултая Башкирии, депутаты которого выступили авторами инициативы.

Соответствующий законопроект будет в ближайшее время внесен в Госдуму, сообщил председатель парламента республики Константин Толкачев. Речь идет о поправках в закон о защите детей от вредной информации. В перечень информации, запрещенной для распространения среди детей, предлагается включить пропаганду идеологии бездетности.

«Распространение идеологии чайлдфри противоречит государственной политике нашей страны, базирующейся на традиционных семейных ценностях, поддержке материнства и детства», — заявил Толкачев.

Сообщается, что инициатива была внесена на рассмотрение Совета законодателей весной, по итогам которого законопроект получил единогласную поддержку. Положительные отзывы также дали в Госдуме и Совете Федерации, уточнили в пресс-службе.