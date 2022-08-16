Совет законодателей поддержал запрет пропаганды идеологии чайлдфри
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Совет законодателей поддержал запрет пропаганды идеологии чайлдфри

Совет законодателей поддержал запрет пропаганды идеологии чайлдфри

Совет законодателей поддержал запрет пропаганды идеологии чайлдфри

Совет законодателей России поддержал предложение о запрете пропаганды идеологии чайлдфри в России. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания-курултая Башкирии, депутаты которого выступили авторами инициативы. 

Соответствующий законопроект будет в ближайшее время внесен в Госдуму, сообщил председатель парламента республики Константин Толкачев. Речь идет о поправках в закон о защите детей от вредной информации. В перечень информации, запрещенной для распространения среди детей, предлагается включить пропаганду идеологии бездетности.

«Распространение идеологии чайлдфри противоречит государственной политике нашей страны, базирующейся на традиционных семейных ценностях, поддержке материнства и детства», — заявил Толкачев.

Сообщается, что инициатива была внесена на рассмотрение Совета законодателей весной, по итогам которого законопроект получил единогласную поддержку. Положительные отзывы также дали в Госдуме и Совете Федерации, уточнили в пресс-службе. 

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

"Это зашквар": Бородина обрушилась на мужчин, которые носят плавки на пляже
"Это зашквар": Бородина обрушилась на мужчин, которые носят
Появились изображения персонажей Avowed — ожидаемого эксклюзива Xbox от Obsidian
Появились изображения персонажей Avowed — ожидаемого эксклюзива Xbox
Бразильский брокер XP запустил криптотрейдинговую платформу XTAGE
Бразильский брокер XP запустил криптотрейдинговую платформу XTAGE
Из-за пожара в Ростовской области за помощью обратились более 50 человек
Из-за пожара в Ростовской области за помощью обратились более 50
Идрис Эльба отказался от участия в переговорах на роль Джеймса Бонда
Идрис Эльба отказался от участия в переговорах на роль Джеймса Бонда
В МИД заявили об отсутствии оснований для снятия санкций с талибов
В МИД заявили об отсутствии оснований для снятия санкций с талибов
Off-duty. Анджелина Джоли с подросшим сыном Ноксом на шопинге в Лос-Фелисе
Off-duty. Анджелина Джоли с подросшим сыном Ноксом на шопинге в
Крупная распродажа игр и DLC для Xbox, скидки на игры Ubisoft — 800+ позиций
Крупная распродажа игр и DLC для Xbox, скидки на игры Ubisoft — 800+
Необычные сюрреалистичные снимки португальского фотографа Хьюго Суиссаса (17 фото)
Необычные сюрреалистичные снимки португальского фотографа Хьюго
Бывший главред Vogue описала случайную встречу с Беном Аффлеком
Бывший главред Vogue описала случайную встречу с Беном Аффлеком
Разработчики StarkWare запустили новое решение для L2-масштабирования Ethereum
Разработчики StarkWare запустили новое решение для L2-масштабирования
Китай призвал сторонников независимости Тайваня одуматься
Китай призвал сторонников независимости Тайваня одуматься

Топ на сегодня

"Двойное наказание": Лайма Вайкуле подозревается в налоговых махинациях сразу в нескольких странах
"Двойное наказание": Лайма Вайкуле подозревается в
Ольга Бузова неожиданно нашлась после пропажи в горах
Ольга Бузова неожиданно нашлась после пропажи в горах
В Wildberries отказались комментировать смену названия сайта
В Wildberries отказались комментировать смену названия сайта
Иван Ургант сообщил о своем сольным концерте в Москве
Иван Ургант сообщил о своем сольным концерте в Москве
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Луна в Овне 2022
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Луна в Овне 2022

Еще по теме

ВАЖНО: Сейм Польши принял закон о криминализации бандеровской идеологии
Сенатор от Крыма разработала законопроект о российской идеологии
Сейм Польши принял закон о запрете пропаганды «бандеровской идеологии»
Сенатор от Крыма внесла законопроект о новой идеологии для России